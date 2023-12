„Ve 49. kalendářním týdnu byl v Olomouckém kraji zaznamenán oproti předchozímu týdnu vzestup nemocnosti akutních respiračních infekcí včetně chřipky, a to o 19,7 procenta,“ informovala minulý pátek mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Celková nemocnost činila 1 765 případů na 100 000 obyvatel. Nejvyšší byla byla hlášena právě v okrese Olomouc (2 152). Epidemie obecně nastává při překročení 1600 až 1700 nemocných, ale podstatné jsou i další ukazatele.

Nové fotografie i texty mají mapové tabule o městské památkové zóně v Hranicích

Nejvyšší nemocnost byla podle epidemiologů v posledním týdnu zaznamenána ve věkové skupině dětí do pěti let. Naopak nejnižší u seniorů nad 65 let. „V porovnání s předešlým týdnem jsme zaznamenali i vzestup relativní nemocnosti u onemocnění s klinickým obrazem chřipky o 11,3 procenta,“ sdělila Koutná.