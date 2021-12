„Na 792 korun ročně se od roku 2022 zvedají poplatky za obecní systém odpadového hospodářství. Odsouhlasili to zastupitelé na svém listopadovém jednání. Od poplatků jsou nadále osvobozeny děti do šesti let a senioři nad 70 let,“ shrnul mluvčí města Hranice Petr Bakovský.