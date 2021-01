Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek minulý týden pro Český rozhlas uvedl, že kraj vyjednává o vzniku očkovacích center ve všech třinácti obcích s rozšířenou působností.

A jak je nyní patrné, v Hranicích byla tato jednání úspěšná.

„Prioritně se předpokládá, že očkovací centrum by mohlo být přímo v nemocnici, která by měla vše zvládnout,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

S dotazem jsme se tedy obrátili přímo na hranickou nemocnici. Podle informací, které se nám podařilo získat, již nemocnice vakcinační centrum připravuje. Veřejnost by se v něm mohla začít očkovat příští týden.

Vedle seniorů nad 80 let jsou mezi prioritními skupinami také zdravotníci či klienti a zaměstnanci v domovech pro seniory. Očkování nemocničního personálu už probíhá, stejně jako očkování v hranickém domově seniorů.

Přesto má zdejší radnice pro všechny případy připraven také plán B, či dokonce C.

„Na žádost kraje město vytipovalo několik dalších možností, které přicházejí do úvahy. Například sportovní hala NAPARIA, tělocvičny středních škol, nebo tělocvična ZŠ Šromotovo. Za předpokladu, že by to schválila armáda, připadá v úvahu i budova takzvaného Jugoklubu v prostorách kasáren,“ vyjmenoval Petr Bakovský.

„Ve chvíli, kdy dojde k očkování široké veřejnosti a bude potřeba posílit současná očkovací místa v nemocnicích, je toto jedna z variant, jak ulevit zdravotnickým zařízením a rozšířit možnost očkování obyvatel kraje,“ doplnila Eva Knajblová z odboru kanceláře hejtmana.

Někteří starší lidé však mají problém už při prvním kroku, který by měl vést k úspěšné vakcinaci. A sice při registraci do očkovacího systému.

„Zřídili jsme infolinku pro občany nad 80 let, kteří se chtějí nechat očkovat, sami si však s registrací neporadí a ani nemají nikoho, kdo by jim pomohl,“ popsal Petr Bakovský

Senioři mohou volat na telefonní číslo 777 496 629, které je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. (kra)