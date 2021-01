„Volají rodiny seniorů nebo senioři, ať je neprodleně zaregistrujeme na očkování. Bylo až neuvěřitelné, když dvacetiletá slečna volala, kdy zaregistrujeme její babičku. Někteří senioři zase vysvětlovali, že rodinu tím nechtějí zatěžovat,“ popisovala ve čtvrtek dopoledne Deníku praktická lékařka.

Během hovoru s lékařkou nepřestal v ordinaci zvonit telefon.

„Máme dvě telefonní linky. Většinu hovorů vychytává sestra. Potřebujeme ordinovat. Volají lidé s obtížemi, kterým vystavujeme žádanky na PCR test,“ dodala.

Počkají si na vakcínu v ordinaci

Většina seniorů z jejího „obvodu“, kteří projevili zájem o vakcínu, se podle lékařky nechá naočkovat v ordinaci.

„Chtějí si počkat, až budeme mít vakcínu k dispozici. Jsou na nás zvyklí a je to pro ně mnohem jednodušší. A možná se dostanou k vakcíně i dříve, než ti, kteří se zítra ráno zaregistrují do očkovacího centra. To ale v tuto chvíli odhadnout nedokážeme,“ uvedla praktická lékařka před spuštěním systému, který ministerstvo naplánovalo na 8.00.

„Každý zájemce o vakcínu si však může vybrat, jestli chce jet do očkovacího centra nebo si počká až na vakcínu, kterou budou očkovat ve svých ordinacích jejich praktičtí lékaři,“ vysvětlovala Jarmila Ševčíková.

Stát počítá s tím, že ne všichni senioři si budou schopni zarezervovat očkovací termín online přes web centrálního rezervačního systému . Bude proto k dispozici také telefonní linka 1221.

Jak se zaregistrovat?

Rezervace a následné vybrání termínu očkování probíhá celkem v sedmi krocích. K potvrzení registrace je potřeba mobilní telefon.

Až očkovací centrum vypíše termíny, zaregistrovaný si ho bude moci zarezervovat.

Dostane SMS a následně obdrží další kód, aby rezervaci termínu potvrdil.

Rezervují se rovnou dva termíny - stávající vakcína je aplikována ve dvou dávkách.

Senioři mohou požádat o pomoc s registrací obecní úřad, kde jim pracovníci u počítače cestu k vakcíně usnadní.

„Pokud se na nás některý z našich seniorů obrátí, rádi pomůžeme s registrací či komunikací s očkovacím centrem. Stejně tak praktická lékařka působící v našem obvodu už připravuje informace pro svoje pacienty,“ řekl Deníku například starosta Střeně Jiří Nevima.

Jedná se i o možnosti registrace v lékárnách.

„Ano, jednáme s ministerstvem. Je potřeba zajistit, aby to celé probíhalo hladce. Bude to časově náročnější úkon. Pokud však senior přijde do lékárny, kolegové jsou maximálně ochotni a snaží se svým pacientům vyjít vstříc,“ sdělil Deníku Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory.

Obce mají manuál, jak pomoci s registrací



Manuál pro zájemce o očkování proti Covid-19 z řad seniorů nad osmdesát let připravil a dnes odeslal obcím Olomoucký kraj. Podle hejtmanství jde o jednoduše a přehledně sepsané instrukce. Centrální rezervační systém bude spuštěn v pátek v 8.00 a jako první se mohou zaregistrovat právě lidé 80+.



„Námi vytvořený návod by měl usnadnit komunikaci obcím, na které se jejich obyvatelé obrací v první řadě. Jde nám o to, aby senioři nebo lidé, kteří jim budou s registrací pomáhat, netápali,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.



Manuál obsahuje například informaci o tom, že je k registraci potřeba rodné číslo zájemce o očkování a je proto dobré si předem nachystat občanský průkaz nebo jiný doklad s tímto údajem. Osoba, která bude registraci zadávat, pak potřebuje také mobilní telefon, kam dorazí PIN – ten je podmínkou pro vstup do registrace.



„Neznáme úroveň připravenosti jednotlivých zájemců o očkování, kteří budou do centrálního registračního systému vstupovat. Proto jim chceme celý proces co nejvíce usnadnit,“ dodal hejtman.

Fakultka chce začít v pátek

Kdy očkování nejstarších seniorů 80+ začne, není přesně určeno.

Termíny si stanovují sama očkovací místa podle kapacit a počtu vakcíny, která je k dispozici.

Fakultní nemocnice Olomouc uvedla, že je připravena očkovat první zaregistrované ve věku nad 80 let už v pátek, v den spuštění registru.

"Ve Fakultní nemocnici Olomouc se první senioři mohou nechat naočkovat už tentýž den. Očkovací centrum aktuálně funguje na Klinice pracovního lékařství - budova P v ulici I. P. Pavlova," informoval mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Další očkovací místa v Olomouckém kraji, která jsou v nemocnicích, by měla začít v pondělí.

V první etapě vakcinace v České republice počítá ministerstvo s tím, že by mohlo být naočkováno 830 tisíc lidí – všichni zdravotníci, senioři a zaměstnanci v domovech důchodců a senioři nad 80 let. Etapa by měla proběhnout během ledna a února.

Od 1.února se počítá se startem registrace široké veřejnosti. Přednost budou mít lidé z prioritních skupin.

Chystají se očkovací místa

V Olomouckém kraji již v obcích s rozšířenou působností vytipovávají vhodné prostory pro posílení stávající sítě očkovacích míst v nemocnicích.

„Pro hromadné očkovací dny, které se plánují podle posledních informací v dubnu, již připravujeme prostory v objektu, kde dříve působila Česká spořitelna,“ sdělil Deníku starosta Litovle Viktor Kohout.

„Zdravotníkům nachystáme tyto prostory a počítáme s tím, že uděláme osvětu, aby lidé neváhali a šli se nechat naočkovat. Využijeme k tomu všechny dostupné kanály, včetně městského rozhlasu a osadních výborů. Už nyní se mohou obracet na naše informační centrum,“ dodal.

Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Vytipované místo pro očkování v Litovli - budova vpravo, hned vedle radnice

K přesunu do vytvořených očkovacích míst ve městech či ke svému praktickému lékaři pak mohou nejstarší obyvatelé využít i cenově zvýhodněného „senior taxi“. Služba funguje nejen v Litovli a je určena právě pro seniory a především osoby se zhoršenou pohyblivostí.

Očkování proti covid-19 je nepovinné a bezplatné. Vakcína Comirnaty, která je zatím jediná dostupná v Olomouckém kraji, je určená pro osoby starší 16 let, vakcína firmy Moderna pro osoby starší 18 let.

Více informací o očkování proti Covid-19 na webu ministerstva zdravotnictví.