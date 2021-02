V Olomouckém kraji bylo do úterka podáno 30 270 dávek vakcín proti Covid-19. Plně očkováno, tedy po aplikaci dvou dávek, je již 19 751 osob. Ve věkové skupině 80+ eviduje Ministerstvo zdravotnictví ČR v Olomouckém kraji téměř 14 tisíc vykázaných očkování. Pro srovnání Jihomoravský kraj má něco málo přes 15 tisíc.

„V kategorii 80+ máme vysokou proočkovanost. Vyplatilo se, že jsme se drželi strategie,“ hodnotila krajská koordinátorka očkování a současně primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Podle hejtmana Josefa Suchánka se Olomoucký kraj drží v relativních počtech vakcinace 80+ na druhé příčce za Prahou. „Ale nesoutěžíme s jinými kraji. Nicméně máme radost, že se nám v ochraně nejohroženější skupiny daří takto dobře,“ dodal.

Podle jeho náměstka pro sociální oblast by do konce příštího týdne měli být naočkování všichni zájemci v zařízeních sociálních služeb.

„Pokud nenastanou výkyvy v dodávkách vakcín, budou proočkování první dávkou všichni žadatelé,“ potvrdil ve středu Deníku Ivo Slavotínek.

V příštím týdnu plánuje hejtmanství ve spolupráci s FN Olomouc a Konicí pilotní očkování mimo stávající očkovací centra v nemocnicích. Mobilní tým fakultky vyjede na jeden den do konického komunitního centra, kde oočkuje zájemce z řad seniorů. „Podle zájmu se bude pokračovat v dalším týdnu jedním či dvěma dny,“ sdělil hejtman.

V březnu začnou praktici

S vakcinací proti Covid-19 ve svých ordinacích, která by také měla probíhat cestou centrálního rezervačního systému, počítají praktičtí lékaři z Olomouckého kraje. Zapojit by se měli od 1. března.

„Jsme připraveni už měsíc a čekáme, až bude vakcína, ale cestou centrální registrace bychom jít nechtěli. Bude to jen komplikace. My víme, o které naše pacienty se jedná. To je budeme hlásit do centrálního registru a pak si je z něho zase vytahovat? Věříme, že se to ještě zvrátí,“ reagovala Jarmila Ševčíková, krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé.

Kraj, nemocnice a města se již pozvolna připravují na plošnou vakcinaci, až přijdou na řadu další skupiny podle národní strategie očkování. A hlavně budou přicházet podstatně objemnější dodávky očkovacích látek. V úterý odborníci prověřovali možnosti velkokapacitního očkování na olomouckém výstavišti Flora.

„Shodli jsme se na nějakých číslech, termínech a organizaci. Také na kapacitě, kterou budeme připravovat,“ sdělil Deníku hejtman Suchánek.

Až nebude stíhat fakultka

Kapacita největšího očkovacího centra v kraji by měla být 3000 vakcín za den a využita bude v případě, kdy již nebude stíhat kapacita očkovacího místa ve FN Olomouc. Ta činí až 1200 dávek denně a při současných dodávkách očkovací látky není naplněna ani z jedné třetiny.

V březnu a dubnu by podle hejtmana ještě měla postačovat tato kapacita FN Olomouc. V případě většího objemu vakcín by se vakcinace z FN Olomouc přesunula na Floru, kde by bylo možné denní kapacitu dále zvětšovat.

„Máme dohodnuto, že Floře řekneme nejpozději v květnu, jestli to budeme potřebovat, nebo ne,“ upřesnil hejtman.

Ve středu dorazilo do Olomouckého kraje obvyklé množství vakcíny Comirnaty vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer, a to 4680 dávek. V tomto týdnu by ještě měla dorazit dodávka od firmy AstraZeneca. Vakcína od firmy Moderna bude příští týden.