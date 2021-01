„V zařízeních sociálních služeb bylo naočkováno dohromady 2547 osob, z toho 1672 klientů,“ sdělil v pátek dopoledne Deníku Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro sociální oblast. Cíl, tedy nahlášený počet zájemců o vakcínu proti Covid-19, je dohromady více než 6000 klientů a zaměstnanců.

Jedna dáma v nemocnici

Očkování nejrizikovější skupiny v domovech probíhá podle Slavotínka bez větších komplikací. Žádný senior v reakci na podanou očkovací látku nezemřel, jedna klientka skončila v nemocnici.

„Z celkového počtu víme o tomto jednom případu, kdy paní musela být hospitalizována. Je třeba si uvědomit, že i očkování na chřipku provázejí u některých osob reakce, a to i v podobě anafylaktického šoku,“ připomněl Ivo Slavotínek.

V terénu je v Olomouckém kraji denně pět až sedm mobilních očkovacích týmů, které vyjíždějí do domovů pro seniory a ústavů v návaznosti na počtu dávek vakcíny dodávaných průběžně každý týden. Kvůli tomu, že vakcína určená pro sociální služby v první polovině tohoto týdne došla, tři dny nebylo možné pokračovat s vakcinací.

Od pátku se podle Slavotínka opět očkuje. Plán je sestaven na čtyři dny.

„To, co bylo z 7020 dávek přiděleno do sociálních služeb, bychom měli za tyto čtyři dny aplikovat. A podle toho, co ve středu přijede, budeme tvořit další pětidenní plán,“ vysvětlil postup Slavotínek.

Limitující je množství dodané vakcíny

Dlouhodobé plány vakcinace se podle náměstka zatím míjí účinkem kvůli tomu, že počty dodaných vakcín nejsou dobře předvídatelné.

„Lidé byli připraveni na očkování a my jsme nakonec nebyli schopni jet, protože nebyl materiál. Proto budeme vše organizovat od závozu k závodu - podle množství vakcíny, které dorazí,“ popsal situaci.

Přes původní obavy z krácení dodávky z tohoto týdne až o 20 procent, nakonec ve středu dorazilo do Olomouckého kraje slíbené množství.

„Za to jsme samozřejmě rádi. Doufáme, že k tomu přispívá i to, že Olomoucký kraj je čtvrtý nejúspěšnější v počtu aplikovaných dávek a počtu naočkovaných,“ dodal Slavotínek.

Olomoucký kraj v přepočtu na 100 tisíc obyvatel evidoval ve středu 1341 podaných dávek vakcíny proti koronaviru. V čele pelotonu byla Praha, 3051 dávek, následovaly Jihomoravský a Jihočeský kraj – 1698 a 1696 vakcín.

Celkově bylo v Olomouckém kraji do čtvrtka podle informací Ministerstva zdravotnictví podáno 10 354 dávek. Z toho zdravotničtí pracovníci v nemocnicích dostali 3520 dávek, ostatní zdravotníci 1347. Lidé z prioritní skupiny osob ve věku nad 80 let, jejichž vakcinace přes rezervační systém začala v Olomouckém kraji minulý pátek odpoledne, dostali 2570 dávek.