Praktici jsou otrávení. Mladší ročníky už posílají na očkování do center

Pacienti by chtěli být očkování proti koronaviru u svých praktických lékařů, ale ti jim nemají co nabídnout. Mladší ročníky proto někteří praktici v Olomouckém kraji začali posílat do očkovacích center.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Starší ročníky, kdo měl zájem, toho jsme naočkovali. Ve věku nad 70 a 80 let jsou to všichni, kteří se chtěli nechat naočkovat. Mladší věkové kategorie už posíláme do očkovacího centra," potvrdil praktický lékař Petr Kafka, který ordinuje ve Velké Bystřici. Pro šedesátníky a padesátníky je to podle něj podstatně kratší cesta k vakcíně. „Než čekat, až my do ordinace něco dostaneme a než napočítáme dostatek lidí na dávku," hodnotil situaci. O přísliby se nelze opírat Praktická lékařka Jiřina Kaderková podala 100 dávek Moderny a nově 50 dávek od společnosti Johnson & Johnson. Objednala vakcínu od firmy AstraZeneca, ale termín zatím nezná. „Uvítáme, když se mladší věkové skupiny zaregistrují v očkovacím centru," uvádí tato šternberská ordinace na internetových stránkách. Podle krajské předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé Jarmily Ševčíkové nejsou tito praktici z Olomoucka výjimkou. „Bohužel. Praktici, kteří měli být jedním z pilířů vakcinace proti Covidu-19, jsou nuceni posílat své pacienty do centra. Dodávky jsou nepravidelné a o přísliby se nelze opírat. Mnozí lékaři, kteří chtěli dopomoci k co největší proočkovanosti populace, už jsou otráveni," reagovala. Veškerá Moderna praktikům Situace by se podle Ševčíkové mohla zlepšit v příštím týdnu, kdy 39 ordinací v kraji obdrží po 100 dávkách Moderny. „Tento týden 20 dostalo Johnsona, snad bude i příští týden. S Astrou je to už delší dobu tristní," počítala Jarmila Ševčíková. V tomto týdnu je dodaných a postupně distribuovaných do center a praktikům v Olomouckém kraji celkem 29 tisíc dávek vakcín proti koronaviru. „Od konce března jde v Olomouckém kraji veškerá Moderna praktikům, dostanou AstruZenecu, jejíž dodávky do republiky jsou bohužel sníženy, takže nyní budou zejména na přeočkování," poukazovala krajská koordinátorka očkování a primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová. Do středy bylo v kraji aplikováno celkem 198 tisíc dávek vakcín proti koronaviru, většinu píchla očkovací místa. Praktici podali na 32 tisíc. 45+ od příštího týdne Stávající očkovací místa zatím Olomoucký kraj nebude vzhledem k množství očkovacích látek výrazněji posilovat. Zvažuje se posílení Jesenicka. Od tohoto týdne, přesně od středy, se mohou registrovat k očkování lidé ve věkové kategorii 50 až 54 let. „Zaregistrovalo se 2800 zájemců z této kategorie," spočítala ke čtvrteční 11. hodině zájem těchto padesátníků Kohoutová. V příštím týdnu by mohla být otevřena kategorie 45+ a do konce května by měly mít možnost registrace všechny věkové kategorie, pro které jsou vakcíny schváleny.