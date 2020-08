Očkovat proti chřipce? Dávek nebude dost, obávají se praktičtí lékaři

Praktičtí lékaři v Olomouckém kraji evidují již o prázdninách poptávku po očkování proti chřipce. Pacienti některým z nich volají a dožadují se prevence, o níž dříve nechtěli slyšet. Obávají se, že dávek nebude dostatek. V praxi to funguje tak, že ordinace objednává vakcínu již na konci předcházející chřipkové sezony. Počty tedy doktoři odeslali ještě před tím, než přišel covid. Protože vakcín je omezené množství a poptávka kvůli epidemii nového koronaviru zvýšená, nemusejí nakonec do ordinací dostat ani to, co objednali v zimě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tak to může vypadat na konci září v ordinacích praktických lékařů a očkovacích centrech, když dorazí první várky vakcíny proti sezonní chřipce. „Máme předobjednáno a jako bych něco tušila, přidala jsem padesát dávek proti loňsku a počet navýšila na pět stovek. Otázkou je, zda tyto počty dostaneme. Zájem o vakcínu proti chřipce bude kvůli covidu velký,“ sdělila Deníku Jarmila Ševčíková, předsedkyně Sdružení praktických lékařů v Olomouckém kraji. Vloni podle Ševčíkové ještě bylo možné další dávky přiobjednat. Jak to bude letos, to zatím netuší. „Letos samozřejmě budeme tlačit, ale slíbit nic nelze. Sami nevíme, jak bude situace vypadat,“ dodala praktická lékařka. V Olomouckém kraji přibylo přes 40 nakažených Přečíst článek › Ozývají se ti, co dříve odmítali Již od července eviduje v ordinaci na dvě desítky nových zájemců o vakcínu. Jsou mezi nimi i senioři, kterým očkování v minulosti doporučila, ale tento způsob prevence proti chřipce volit odmítli. „Ozývají se i lidé, kteří se chtějí okamžitě nechat naočkovat, ani nevědí, že se očkuje na podzim. Zájemci se opakovaně ptají,“ popisovala. Lékaři mají přehled o indikovaných skupinách, které mají vakcínu hrazenou státem. Na ty pamatují přednostně. Co radí praktická lékařka zájemcům, kteří o očkování uvažují teprve nyní v souvislosti s covidem? „Obrátit se na svého praktického lékaře či očkovací centrum. Až bude vakcína k dispozici, a bude-li možné učinit další objednávky, budeme lépe vědět, kolik je zájemců,“ uvedla Ševčíáková. Nejmladší koupaliště je hitem! Půvabný Laškov vychvalují, takto vypadá Přečíst článek › Lékař se nechává očkovat Očkování proti chřipce, aby se předešlo možným komplikacím spojeným s nákazou Covid-19 především v rizikových skupinách, doporučuje praktický lékař Jaroslav Čampiš, jenž poskytuje péči pacientům z pěti obcí na pomezí Olomoucka a Prostějovska. Sám se nechává očkovat již několik let. Na novou sezonu chřipek má objednáno bezmála 200 vakcín. „Očkování proti chřipce doporučuji. Když člověk díky vakcíně nebude mít chřipku a bude nemocný, pravděpodobnost, že se jedná o covid, bude o něco větší,“ uvedl. I on již eviduje nové zájemce z řad svých pacientů. Zapisuje si je. „Po ukončení očkování jsem vloni nahlásil předběžně dvacet třicet dávek navíc. Uvidíme, jak to bude letos, kdy bude koronavir, chřipka a další respirační infekty, kolik nakonec bude zájemců. Když bude velký zájem, okamžitě se budu snažit sehnat další vakcínu,“ uvedl. Na Pradědu je to jako na Václaváku, Petrovy kameny mají ochranku Přečíst článek › Necelých 10% populace Lékaři zaznamenali větší zájem nejen v případě vakcíny proti chřipce, která bude k dispozici na novou sezonu nejdříve ve druhé polovině září, ale také proti pneumokoku. Bakteriálnímu původci invazivních pneumokokových onemocnění nejen u dětí, ale také u starších lidí. Vakcínou mohou senioři nad 65 let předejít těmto nemocem. „Zájem o prevenar je zvýšený. Superinfekce může nasednout na cokoliv, může to být komplikace virového zánětu,“ sdělila Jarmila Ševčíková. Roušek máme dost, hlásí olomoucké obchody. Jaké jsou ceny? Přečíst článek › V České republice je proočkovanost proti chřipce kolem sedni procent. Objednán je podle dostupných informací necelý milion vakcín na chřipku, což je více než vloni. Pokryto by mohlo být necelých deset procent populace. V zemích, kde je proočkovanost nejvyšší, je to i více než čtyřicet procent.

