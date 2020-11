Změny v odpadovém hospodářství mají především předejít razantnímu zvyšování poplatku za odpady, kdy většina obcí musí totiž na vyvážení popelnic značně doplácet a náklady pořád stoupají. Zároveň mají úpravy v následujících letech splnit legislativní podmínky, které nastavuje nový zákon o odpadech.

Radnice bude mít přehled, kolik toho lidé vyhodí a jestli správně třídí odpad.

„Díky tomuto systému budeme mít přehled o tom, jak lidé třídí a separují komunální odpad, který se dá recyklovat, jako je papír, plasty, či bio odpad, což není jen zeleň, ale jsou to například skořápky či slupky od brambor. Našim cílem je, aby komunálního odpadu bylo co nejméně, protože skládka není bezedná studna a lidé by měli pochopit, že třídění odpadu je opravdu důležité pro všechny. Tento systém běží v naší republice už v mnoha jiných městech,“ vysvětlil vedoucí provozu společnosti Ekoltes Hranice Václav Laurin a doufá, že kvůli čipům se zvýší efektivita třídění odpadu.

Sami sledovat, sami kontrolovat

Díky novému automatizovanému evidenčnímu systému si lidé budou moct množství vyprodukovaného komunálního odpadu sami sledovat a kontrolovat. Tento systém bude zároveň motivační.

„Každá domácnost bude mít svou přístupovou adresu na daném portálu, kde budou moc vidět a sledovat množství svého komunálního odpadu, stejně tak jako my. Čím méně ho bude, tím méně se jim bude navyšovat poplatek. Ceny za odpad poletí razantně nahoru a ten, kdo třídit nebude, nebo nebude vidět dostatečná separace odpadu, tak si to hold zaplatí,“ řekl vedoucí provozu.

Čipování ve svozový den

Změny budou podle jeho slov probíhat postupně v jednotlivých etapách. Během následujících dvou měsíců bude Ekoltes Hranice evidovat nádoby na směsný komunální odpad, tedy popelnice. Začít by měli zhruba v polovině listopadu.

„Každá domácnost v našem městě včetně místních částí má povinnost nachystat v den svozu všechny nádoby na směsný komunální odpad na běžné svozové místo. Nádoby budou následně při výsypu označeny speciálním RFID čipem, který bude obsahovat informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby a příslušné domácnosti. Žádáme občany, aby nechali své popelnice na svozovém místě déle, než je obvyklé, aby bylo možné je očipovat,“ popsal systém evidence Václav Laurin.

Tyto čipy pak budou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému ECONIT. Proto musí být každá nádoba na směsný komunální odpad označena. Neoznačené nádoby nemusí být po novém roce vyváženy.

Kovové popelnice budou končit

Mnozí lidé využívají na směsný komunální odpad stále pozinkované plechové popelnice, ty ale budou končit. „Doporučujeme jim přejít na modernější černé plastové popelnice s kolečky, s kterými se mnohem lépe manipuluje. A to navzdory většímu objemu plastových popelnic. Nakládat plnou plechovou popelnici, bývá fyzicky dost náročné,“ konstatoval vedoucí provozu společnosti Ekoltes Hranice Václav Laurin.

I proto doporučuje co nejrychlejší obměnu těchto popelnic a očipování už nových plastových nádob.

„U plastové popelnice je i levnější cena za čip samotný a navíc je instalace čipu delší, protože se musí na popelnici přivrtat. Navíc jsou kovové nádoby často ve špatném stavu, zkorodované, případně všelijak opravované. Často se pak stává, že se při vývozu dno kovové popelnice utrhne. Upozorňujeme proto, že čipovat se budou pouze nepoškozené popelnice,“ doplnil Václav Laurin.

Jak si výměnu kovové popelnice za plastovou dojednat?

Obměnu kovové popelnice za plastovou nádobu na kolečkách o objemu 120 nebo 240 litrů nabízí občanům Ekoltes. Plastovou popelnici stačí zaplatit na pokladně společnosti, která je nyní v době nouzového stavu v provozu pouze ve středu, a to od 8 do 12 hodin nebo využít bezhotovostní platbu. Stačí na e-mailovou adresu heryanova@ekoltes.cz zaslat žádost na výměnu a zakoupení popelové nádoby, uvést požadovaný objem a požadavek na případný vlastní dovoz. Těmto lidem bude zaslán daňový doklad k úhradě a po zaplacení s uvedením dovozu - vlastní nebo od společnosti Ekoltes.

Ti lidé, kteří nemají možnost vlastního dovozu, se o výměnu dle jména a adresy, uvedených na daňovém dokladu, postará sama společnost. Popelové nádoby si po zaplacení mohou občané s vlastním dovozem vyzvednout na sběrném dvoře v čase pracovní doby uvedené na stránkách Ekoltesu „V současnosti mohou občané, kteří nemají možnost vlastního dovozu, využít výhodné nabídky firmy Ekoltes, že jim novou popelnici dovezeme zdarma a starou plechovou ihned odebereme a zlikvidujeme. Lidé tak ušetří čas a peníze, spojené s odvozem, dovozem a likvidací staré popelové nádoby,“ vysvětlil Václav Laurin s tím, že plechovou popelnici vymění i když v ní bude odpad.

Podle slov vedoucího provozu společnosti Ekoltes Hranice Václava Laurina je zavádění postupných a systematických změn v systému odpadového hospodářství města jedinou cestou, jak se vyhnout situaci, kdybychom mohli platit za odpady až čtyřnásobek současné ceny.

Výměny nádob za plastové začaly v tomto týdnu již probíhat. Vedoucí provozu společnosti Ekoltes Hranice Václav Laurin děkuje obyvatelům Hranic za jejich přístup týkající se výměn kovových popelových nádob za plastové. Po ukončení obměn popelových nádob začne očipování nádob při svozu. „Zatím je to v plánu ve 47. týdnu až 49. týdnu. Je to plán a může se to i změnit z důvodů opatření COVID – 19, hlavně s dodávkami hardwarového zařízení se zahraničí,“ doplnil na závěr k nadcházejícím náročným změnám v odpadovém hospodářství v Hranicích Václav Laurin.