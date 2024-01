Medvěd s medvědářem, smrtka, slamák, kobyla nebo bába s nůší. Tyto tradiční masky patří už neodmyslitelně k masopustnímu veselí na Hané. Olomoučané si užili bujarou zábavu v sobotu dopoledne na Horním náměstí. Nabitý program odstartovalo taneční pásmo „Maškare dó“ v podání folklorního souboru Haná Velká Bystřice a následovalo předání masopustního práva.

Olomoucké masopustní veselí, 27, ledna 2024, Olomouc. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Olomoucká chasa, která převzala z rukou primátora Miroslava Žbánka vládu nad městem, to prvnímu muži radnice pořádně spočítala. Neunikl oblíbenému hanáckému zvyku vyplácení na gatě a foršus dostali i všichni jeho náměstci.

„Právo máme a podle něho sódit bodem, co se stalo v Olomóci za rok - a zvesela nezačnem. Celé rok cene letěle vzhuro, každé jož je z teho hin. Drahé je ževobytí, elektrika aji plyn. A nebohó Okrajino jož nedáváme tak rádi, i když tam ten zmetek z Kremlo ož dva roky řádi,“ zrekapitulovala olomoucká chasa události posledních měsíců.

Chasa primátora pochválila, že zrušil silvestrovský ohňostroj.

„To chválime, ale na Kopečko to bóchalo a svítilo, jak na Libavé pře cvičení,“ vyčetl radním rychtář a navrhl městu, aby pro příště koupilo lidem špunty do uší.

„Rádi vás máme, ale včel vám na gatě dáme,“ omluvila se chasa primátorovi ještě předtím, než nad ním zakroužila ferula.

Stejně nemilosrdná byla i k jeho náměstkům, které si vzala na paškál taky - ani oni neunikli vyplácení na gatě. Po zahájení masopustu se masky vydaly do ulic.

„Masopust má na Hané dlouhou tradici a každá z masek v sobě skrývá určitou symboliku. V průvodu nemůže chybět medvěd s medvědářem, smrtka, slamák, kominík nebo řezník. Nejdůležitější je samozřejmě medvědář s medvědem, protože je zapotřebí vytancovat paní mámy. Těšíme se, že dostaneme od hospodyněk nějaké koblihy,“ řekl s úsměvem zástupce chasy - Rostislav Šolc z folklorního souboru Haná Velká Bystřice.

Olomoucký primátor Miroslav Žbánek je podle svých slov rád, že se masopustní veselí vrátilo do města.

„Nejen, jako hanácká lidová tradice, ale také připomenutí toho, že byla Olomouc už od čtrnáctého století v centru Evropy odvolacím městem tak, aby se jiná města a obce nemusely odvolávat až do severoněmeckého Magdeburgu. Pro Moravu jsme byli opravdovým centrem, a to je dobré si připomenout. Je to součást té hrdé olomoucké historie,“ zmínil.

Olomoučané si v sobotu užili bohatý program na Horním náměstí. Už v devět hodin ráno odstartovala masopustní veselí cimbálová muzika Záletníci, a poté mohli lidé zhlédnout taneční pásmo „Zabijačka“ v podání folklorního souboru Haná Velká Bystřice. Nechyběla ani žonglérská show, hudební pásmo

„A tade nám nic nedale“ cimbálové muziky Záletníci nebo hudební pásmo hanáckého mužského sboru Rovina „Olomóc je pěkny městečko“.

Pro dobrou náladu zahrála lidová muzika Hejčíňan.