/FOTOGALERIE/ Gepardi štíhlí byli chloubou Zoo Olomouc. Po roce jsou tyto elegantní šelmy opět k vidění ve výběhu na Svatém Kopečku. Zoo se po úhynu posledních koček podařilo získat dva samce. Přicestovali ve středu 2. srpna.

Do Zoo Olomouc se po roční přestávce vrátili gepardi. | Foto: Zoo Olomouc, se souhlasem

„Olomoucká zoo se k těmto zvířatům po roční pauze způsobené úhynem posledních jedinců nyní vrací, a to v podobě hned dvou samců. Jedná se o bratry, kteří se narodili v roce 2016 v Zoo Boras ve Švédsku a od roku 2018 pobývali v Zoo Dvůr Králové nad Labem,“ informovala zooložka Jitka Vokurková.

Gepardy má Zoo Olomouc od roku 1999. Úspěšně odchovala celkem 12 mláďat. Není to ale úplně jednoduché. Pokud zoo chce gepardy rozmnožovat, je potřeba, aby do doby, než k tomuto záměru dojde, měly tyto šelmy oddělené ložnice, a to do té míry, že by se případný pár neměl vnímat ani akusticky, ani teritoriálně. „Nesmí se slyšet, vidět, cítit. Jinak se mohou považovat za sourozence a nepáří se,“ objasnila mluvčí zoo Iveta Gronská.

Nejohroženější kočka Afriky

Gepard je nejohroženější kočka Afriky. Ve volné přírodě se v důsledku ztráty přirozeného prostředí, nelibého lidského faktoru a ilegálního obchodu se zvířaty pohybuje posledních 7500 jedinců.

Typickým gepardím znakem jsou černé pruhy táhnoucí se z koutku oka až k tlamě - proto je někdy nazýván coby „kočka, která pláče“. „Tyto značky pomáhají odrážet záři slunce,“ vysvětlila mluvčí.

Gepard štíhlý obývá africké stepi, řídké lesy a lesnaté savany, kde žije samotářským způsobem života, pokud samci netvoří bratrské smečky nebo se nespojuje pouze v období páření samec se samicí. Nejvyšší počet gepardů žije v Namibii.

V olomoucké zoo uhynul gepard Duma. Ještě se přišel rozloučit s návštěvníky

„Jedná se o nejrychlejšího savce planety, dokáže vyvinout rychlost až 110 km/h. Gepard se při běhu pohybuje až sedm metrů dlouhými skoky. Ve vzduchu manévruje dlouhým ocasem, který mu pomáhá udržet rovnováhu. Při běhu vypadá, že levituje. Touto rychlostí dokáže běžet zhruba 20 sekund. Běh je vyčerpávající, gepard se přehřívá a rychle se unavuje,“ popisovala rekordmana mezi savci.

Zajímavá je podle odborníků i jeho schopnost měnit akceleraci, a to z něj jednoznačně dělá jednoho z nejhbitějších savců v přírodě.

Nejúspěšnější samotářský lovec

Gepard je zároveň nejúspěšnější samotářský lovec, až 40 procent jeho loveckých pokusů končí úspěchem. Loví hlavně gazely, antilopy nebo zajíce. „Svou kořist si zatahuje do křoví. Gepard je jedním z nejnáročnějších strávníků na kvalitu masa,“ poznamenala mluvčí olomoucké zoo.

I když gepardí mláďata díky takzvanému plášti, dlouhé srsti, splývají s vysokou trávou, podléhají vysoké mortalitě. Není totiž v silách matky přenášet do bezpečí před predátory všechna koťata z vrhu.