V Olomouckém kraji se počet nově nakažených za posledních sedm dní přepočtený na 100 tisíc obyvatel pohybuje nyní lehce přes 190. Podobně je na tom Moravskoslezský kraj (180), o něco lépe Jihomoravský (160), hůře naopak Zlínský (přes 250).

Prvními regiony, kde od pondělí 3. května budou moci lidé navštívit muzea, galerie, památky a další kulturní objekty, jsou Královéhradecký (50 nově nakažených na 100 tis.ob.), Plzeňský (100) a Karlovarský kraj (cca 40). Individuálně, bez skupinových prohlídek.

Jestli epidemická situace umožní, aby se připojily další, vyhodnotí vláda ve čtvrtek. V regionech, kde výskyt nově zachycených případů nepřekročí 100 na 100 tisíc obyvatel týdně, by se mohli do škol vrátit v rotační výuce i žáci 2. stupně základních škol.

Balíčky pro návrat do normálního života.Zdroj: MZČR

Jeden na jednoho a s testem

V Olomouckém kraji to na takový krok směrem k běžnému životu zatím nevypadá. Při mezikrajském srovnání aktuálně patří mezi ty s vyšším výskytem nákazy, i když hodnot jako sousední Zlínsko, které je na tom nejhůře, zdaleka nedosahuje.

„I když data pozitivně testovaných v Olomouckém kraji potvrzují klesající trend, tak s největší pravděpodobností do doby vyhodnocení dat nebudou odpovídat incidenci 100 na 100 tisíc obyvatel a nižší, kdy toto kritérium je nutné k obnovení některých činností od 3. května,“ mírnila přehnaná očekávání Andrea Škurková, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Komplikace to znamená třeba pro některé kadeřnice. „Od pondělí sice můžeme začít stříhat, ale v tuto chvíli nevíme, jak to udělat, protože tři kadeřnice mají děti školkového věku. Kam s nimi, když mateřské školy zcela neotevřou?“ reagovala Blanka Macháčková z olomouckého salonu. „Nebo to umožní situace? Zatím to tak nevypadá,“ podotkla.

Kromě kadeřnictví a holičství v pondělí celostátně obnoví provoz i další služby: kosmetika, manikúra, služby péče o zvířata či lázeňské léčebně rehabilitační péče. Provozovatelé musí zajistit režim jeden zákazník na jednoho pracovníka, klienti musí mít negativní test na koronavir.

„Zákazníci se objednávají, telefony zvoní, ale takový nápor, jako po předchozí pauze to nebude, a to právě kvůli povinnému testování,“ poznamenala Macháčková.

JAR varianta: desítky případů za den

V Olomouckém kraji se stovkové incidenci v úterý neblížil ani jeden z pěti okresů. Nejlépe je na tom Prostějovsko s 155 případy, následují Jesenicko se 187 a Olomoucko se Šumperskem se 197 a 199. Přerovsko jediné má více než 200 případů, a to 211. Kraj je celkově již pod 200 na 100 tisíc za týden.

„Jaký by mohl být další vývoj, kdy se dostaneme na stovku, to si netroufám předpovídat. Situace se denně vyvíjí, trend je však jednoznačně klesající a pomalu ke stovce míříme. Všichni bychom si přáli další posun k normálu, ale jestli to bude příští týden či za dva, to nyní nelze sdělit,“ uvedla epidemioložka.

Situaci ovlivňuje řada faktorů, jedním z nich je například vliv mutací koronaviru. „U některých je vyšší infekčnost viru a tím i možnost rychlejšího šíření,“ připomněla ředitelka.

V pondělí evidovala krajská hygienická stanice 41 potvrzených případů jihoafrické varianty v Olomouckém kraji. „U osob, u kterých byla prokázána nákaza některou z nových variant koronaviru, však nebyl zaznamenán výrazně odlišný průběh onemocnění od původní varianty,“ poukázala.

Hygienici kontrolují, zda lidé v izolaci a karanténě dodržují nařízené opatření. Pokuty rozdat nemuseli. „U osob, které byly kontrolovány v souvislosti s nařízenou karanténou či izolací nebylo doposud zjištěno porušení nařízeného opatření,“ sdělila Deníku Škurková.