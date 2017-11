ON-LINE: Setkání s hejtmanem řeší problémy Olomouckého kraje

09.11. 09:28 Radim Kašpar: Co se týká lákání zahraničních pracovníků k nám, smysl to má, ale je to jen krátkodobé řešení. Pod křídly OHK funguje i režim Ukrajina, jsme si kulturně blízcí, nicméně není to úplně optimální. Musíme se bavit o tom, jak to do budoucna řešit systémově.

O studium na středních odborných školách není takový zájem a my si musíme odpovědět, proč o to není takový zájem. Je to i o výchově v rodině. Technické profese pro řadu lidí znamenají černou práci, nemá to takový společenský statut. Nicméně to nekoresponduje s realitou, technické profese jsou zajímavé a dobře placené.

Zmiňoval jsem tady digitální gramotnost a vzdělávací systém o Průmyslu 4.0 ví a je otázka, jak dokáže reagovat. Lidově řečeno, bych vyhnal pedagogy do firem, učitelé mnohdy jedou ve svých zajetých kolejích, ale ne vždy je ochota pro sebevzdělávání.

09.11. 09:26 Hejtman Ladislav Okleštěk k podpoře školství a průmyslu a k Průmyslu 4.0: Vnímám Průmysl 4.0 trochu jako marketingový produkt, nejsem příliš velkým příznivcem tohoto pojmu. Je třeba říct, že Olomoucký kraj podporuje aktivity směřující ke vzdělávání v technických oborech. Máme krajská stipendia pro studenty v těchto oborech, líbí se mi také aktivita podnikatelů ze Šumperska, kteří si vytvořili svůj vlastní stipendijní systém. Byl bych velmi rád, kdyby se v našem kraji podařilo vytvořit to, že studenti budou chodit na praxe do fabrik. Zaměstnavatelé si je budou tímto způsobem vytipovávat a postupně vychovávat. Ideální by bylo, kdyby si už ve třetích či čtvrtých ročnících středních škol tito studenti takto vydělávali třeba padesát procent své budoucí mzdy. Co se studia v zahraničí týká, určitě to je pro mladé lidi velmi pozitivní, hodně se naučí a získají zkušenosti, na druhou stranu jsem přesvědčený, že zde máme velmi dobrou a kvalitní nabídku školství, přestože nám chybí konkrétně technické směry. Máme zde opravdu nízkou nezaměstnanost, nepracují pouze lidé, kteří nemohou nebo nechtějí. Vnímám ale to, že budeme potřebovat kvalifikovanější pracovní sílu. Přicházejí k nám investoři, kteří se nezajímají jen o kvalifikované pracovníky, ale i o úroveň života. To spolu totiž souvisí. Pokud se tu bude dobře žít, budou sem přicházet i vhodní lidé."

09.11. 09:22 Milan Leckéši: Problém s lidskými zdroji je a velký. Jesenicko se nám podařilo po personální stránce stabilizovat, považuji to za malý zázrak, je to odloučený region. Jsou ale nemocnice, kde personál chybí a větší problém je u sester. Otevřeli jsme i vlastní školu, abychom vychovávali sestřičky. Je dlouhodobě neřešený problém. Jen přemisťujeme sestřičky z bodu A do bodu B, někde se dá větší náborový příspěvek nebo vstupní plat. Co se týče Olomouckého kraje jako celku, byť ten nedostatek je, tak to nemá vliv na poskytování peče. Mám jen oabvy, jak se to bude vyvíjet dál.