Originální plecháčky jsou z Hranic

Co je z Hranic, to je na nic. Tento slogan mezi místními koluje už dlouho. Možná proto Jana Kubáčová jako hrdá hranická rodačka kdysi vymyslela lichotivější parafrázi: Kdo je z Hranic, ten má na víc! A když ji na podzim 2021 na procházce Struhlovskem napadl jiný příměr: Já jsem dítě paneláku, vyrostl jsem na Struhláku!, shodli se manželé Kubáčovi na tom, že by nebylo špatné tato motta přenést na plechové hrníčky a nabídnout je obyvatelům Hranic.

Originální plecháčky si získaly srdce lidí z Hranic. | Foto: se souhlasem Jany Kubáčové