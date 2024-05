Krajky a zase krajky. V rámci multižánrového fest1valu, který probíhá od úterka 30. dubna do neděle 5. května 2024 v Dolní oblasti Vítkovice, se ve Futureu uskutečnila přehlídka spodního prádla návrhářky Terezy Vu.

Tereza Vu v rámci fest1valu v Dolní Oblasti Vítkovice představila módní přehlídku spodního prádla, 3. května 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Celá přehlídka deseti modelů spodního prádla od Terezy Vu proběhla v industriálním prostoru nově zrekonstruovaného Futurea v Dolní oblasti Vítkovice. Prostor ozvláštnilo červené nasvícení, které společně s modelkami oblečenými v luxusním krajkovém spodním prádle nejrůznějších střihů a variant tvořily netradiční kontrast. Ze samotného prostoru byla nadšená i sama návrhářka, která zde byla poprvé.

„Přípravy byly hektické, ale tak to je ostatně vždycky. Nicméně z tohoto okolí Dolních Vítkovic jsem nadšená. Přijde mi, že prostředí tvoří nádherný kontrast totálně industriálního prostoru, který je v kombinaci s mými krajkami velmi zajímavý. Ze začátku jsem z toho byla překvapená, ale pak jsem si řekla, že k sobě všechno pasuje, je to zajímavé a pro mě zároveň výzva, protože jsem přehlídku v takovém prostředí ještě nikdy neměla,“ uvedla návrhářka.

Hranicemi projely veteránské skvosty. Co dalšího se chystá v květnu?

Tereza Vu se ve své tvorbě soustředí především na luxusní spodní prádlo, ke kterému si našla cestu během studia London Collegue of Fashion v Londýně. Zároveň je i jedna z mála návrhářek, která si své modely šije sama. „Podle mě každý návrhář musí umět udělat střih a musí umět šít. Pokud to neumí, něco tam chybí a ani není schopný zkontrolovat kohokoli, komu práci zadá. Musíte vědět, co chcete a jak to má vypadat,“ uvedla před časem pro Deník.

Celá módní přehlídka byla součástí fest1valu, který propojuje světy filmu, designu, architektury a módy. Kulturní akce, která funguje pod záštitou ministerstva kultury, průmyslu a obchodu trvá až do nedělního večera. Návštěvníky během soboty čeká například promítání dokumentárního filmu Chinaski: Každý ví kulový za účasti členů kapely nebo natáčení 7 pádů Honzy Dědka, který si přizval Jiřího Krhuta, Ivu Pazderkovou a Petra Kolečka.