Více než 116 tisíc návštěvníků, kteří loni prošli branami hradu, což je absolutní rekord v jeho novodobé historii. Zrekonstruovaný renesanční palác je Stavbou roku a získal Českou cenu za architekturu. Středověký hrad Helfštýn se díky citlivé proměně čtvrtého nádvoří stal jednou z nejnavštěvovanějších památek v zemi.

Kastelán hradu Helfštýna Jan Lauro. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Od otevření paláce jsme tady zažili ledacos: provazochodce, žongléry, extrémní běžce i talkshow,“ říká s úsměvem kastelán Jan Lauro.

Letošní rok odstartoval slibně - rekordně navštíveným novoročním výstupem na Helfštýn, na který dorazilo přes pět tisíc lidí. Čím si vysvětlujete, že právě letos padl rekord?

Akce má více než čtyřicetiletou tradici. Postupně zvyšujeme míru propagace, stoupá i zájem médií, což se na návštěvnosti projevuje.

Letos však bylo teplé - téměř jarní počasí, takže jsme mohli ponechat otevřený celý areál včetně před nedávnem zpřístupněného palácového torza. Myslím, že to táhlo především.

Velikonoce na hradě, které loni přilákaly deset tisíc návštěvníků, letos pokazilo špatné počasí. Kolik lidí prošlo během pěti dní branami hradu? Který den se nejvíce vydařil?

Během prvních dvou prosněžených a propršených dní se na Helfštýn vypravilo kolem dvou tisíc lidí. Neděle a pondělí nám naštěstí vše vynahradily, takže nakonec návštěvnost stoupla nad šest tisíc osob.

Matějská jazzová pouť přiveze do Přerova Dana Bártu a Illustratosphere

Sezonní výstava na Helfštýně je vždy tahákem pro milovníky umění. Na jakého autora se mohou lidé těšit?

Díla zhotovil speciálně pro helfštýnskou galerii sochař a kovář Radomír Bárta. Výstava pod názvem Prolínání bude probíhat až do konce srpna a prostor zaplní zhruba patnáct soch vzniklých kombinováním nerezu, niklu, skla, různých nerostů a podobně. Autorovy práce doplní akvarely od Davida Merty s básničkami místo popisek. Výstava začne vernisáží v sobotu 29. dubna v 16 hodin.

Nově zrekonstruovaný renesanční palác se stal doslova „kasovním trhákem“ a o jeho prohlídku je obrovský zájem. Původní vize byla, že by mohly jeho prostory sloužit pro pořádání koncertů nebo výstav. Zvažujete, že by si lidé mohli na tomto netradičním místě poslechnout třeba nějakou známou českou kapelu?

Tak taková příležitost už tu byla. Na tomto místě hrály třeba dámy z Tara Fuki, nebo duo Kalle. Vystupovala zde herečka Eva Holubová, ale odehrálo se tu i několik doprovodných programů ke speciálním nočním prohlídkám. Za zmínku asi stojí, že jde o uzavřený prostor, jehož kapacita je do značné míry omezená.

Na rozdíl od rozlehlých prostranství druhého nádvoří, kde běžně produkce chystáme, není pro velké projekty vhodný. Pokud bychom zvažovali nějakou hvězdnou produkci, znamenalo by to značně limitovat počet vstupenek a vyvstala by pak otázka, zda bychom takovou spolupráci dokázali ufinancovat. Zatím se tedy soustředíme na komornější produkci.

Jak lidé prostranství renesančního paláce využívají? Měli jste tu třeba netradiční svatbu?

Od otevření jsme zde zažili ledacos: provazochodce, žongléry, tanečnice moderní i historické, extrémní běžce, kovářskou výstavu, talkshow, koncertní vystoupení, videomapping, degustace vína… Jen když to teď vyslovuji, těší mě, že předsevzetí o navracení života do dlouho znepřístupněných prostor se nadmíru daří.

Kraslice, pomlázky, kovárna. Helfštýn láká k velikonoční návštěvě. Podívejte se

Loňský i letošní rok se nesou ve znamení zdražování. Sáhnete i vy do budoucna k tomuto nepopulárnímu kroku a podraží vstupné? Jak se osvědčila novinka v podobě rodinného vstupného?

Rodinné vstupné patří k velmi kladně hodnoceným produktům. Co se týká zdražování, tak to je pochopitelně komplexní záležitost závislá na mnoha faktorech.

Pro letošek se zdražovat nechystáme a bez důkladného rozboru hospodaření celého Muzea Komenského v Přerově těžko odhadovat, zda k takovému kroku přistoupíme v některé z následujících sezon. Nejspíše ano, ale kdy to bude, to bych spekuloval…

Jaké letošní programové novinky byste vypíchl?

Květnový festival alternativních příprav kávy Alter Coffee a podzimní šlapání hroznů VinoHrad snad budou stát za to. Jinak celoroční program pilujeme, ladíme a hrajeme si s organizačními detaily, takže věřím, že na Helfštýn řadu lidí přimějeme dorazit opakovaně.

Z programových stálic stojí za zmínku výstava historických motocyklů a vozidel do roku výroby 1965 „Ze zámku na hrad“, která oživí nádvoří 30. dubna, 6. května si přijdou na své příznivci maratonu horských kol v terénech Moravské brány - Author šela marathonu, od 20. do 21. května ožije nádvoří Festivalem vojenské historie.

Helfštýnské ateliéry, které představí profese Muzea Komenského, se konají 17. června, Helfštýnská pouť se uskuteční 5. a 6. července. Srpen patří už tradičně Kovářském fóru a Hefaistonu.

Archeologové objevili v Přerově 500 let staré mince i královský haléř

Loni se velmi osvědčily noční prohlídky renesančního paláce, které měly v podtitulu Palác žije…Budete v nich pokračovat i letos?

Čichem, Sluchem, Zrakem, Chutí i Hmatem bude palác žít i letos. Opět chystáme bohatý doprovodný program, takže doporučuji sledovat aktuality na webu a sociálních sítích Helfštýna, aby zájemcům nic neuniklo. Některé prohlídky jsou podmíněné rezervací.

Chystáte po rekonstrukci sociálního zázemí nějaké další úpravy na hradě? Díky Kovářskému fóru už na nádvoří přibylo například pítko - doplníte i během letošního ročníku nějaký nový užitný prvek?

Začínají se rodit úvahy o kultivaci prvního nádvoří, které slouží jako technický dvůr a zázemí pro dobrovolníky. Zatím jsme ve fázi nápadů a představ.

Do fáze projektové dokumentace se podařilo posunout projekt opravy zastřešení předsunuté hranolové věže a aktuálně probíhá řízení na zhotovitele. A co v srpnu kováři na Fóru vykovou? To zatím zůstává překvapením i pro mě.

Podařilo se podle vás propojit kovářskou tradici na hradě s nově opraveným prostorem? Jak vnímají „Stavbu roku“ - nově zrekonstruovaný renesanční palác - běžní turisté?

To by bylo spíše na anketu pro naše návštěvníky (úsměv). Naší ambicí nebylo prostor propojovat s kovářskou tradicí, ale zachránit významnou část kulturní památky pro budoucnost. To, že v ní pak našla umělecko-kovářská díla zázemí ve formě expozice, vnímám jako přidanou hodnotu.

Během kovářských setkání to v prostorách paláce exponátům „sluší“, a mě osobně je symbióza torzální architektury, současné architektury a uměleckého řemesla více než sympatická. Stejně tak ale chápu, že to můžou mít různí lidé nastaveno jinak a výše zmíněné propojení se jim nemusí líbit.

Stavby roku v kraji? Šternberská interna, budova údržby dálnic i sídlo rozhlasu

Loňský rok, který se nesl ve znamení rekordní návštěvnosti, zavítalo na Helfštýn velké množství zahraničních turistů. Z jaké nejvzdálenější země dorazili, a jaké setkání vás osobně nejvíce potěšilo?

Potěší mě každá návštěva, která sem zamíří cíleně s nějakým záměrem, motivovaná přáním zavítat na zajímavé místo, něco na něm zažít, něco se dozvědět, nebo si ho jiným způsobem vychutnat.

Příjemné bylo třeba setkání s japonským fotografem Junem Ishikurou, který se na Helfštýn vypravil z Yokohamy, aby zde pořídil snímky kovářských dlaní.

Už máte představu o tom, jak bude letos vypadat největší kovářský svátek na Helfštýně - Hefaiston?

Radostně, oslavně, přátelsky, s hojnou účastí tvůrců z celého světa, s bohatým doprovodným programem, množstvím zasvěcených odborníků, exkluzivními vystavenými díly a nadšenými pořadateli :-)