Palačovská spojka je navrženou novou silnicí I/35 Lešná - Palačov, která má vyřešit propojení silnice z Valašského Meziříčí na komunikaci I/48 u Palačova prostřednictvím již zprovozněných nových mimoúrovňových křížení Palačov a Lešná.

„Stavba doplácí na to, že se dotýká tří krajů - Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. Jejich hejtmani už před lety předali ministrovi dopravy společnou deklaraci, ve které požadují zbudování této silnice, jež spojí dvě mezinárodní trasy nejčastějšího transportu a přepravy kamiony,“ připomněla přerovská senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která za dokončení Palačovské spojky dlouhodobě bojuje.

Kamiony dnes projíždějí centrem Hranic, nebo si zkracují cestu po úzkých silnicích třetí třídy přes obec Špičky. „Situace je tak nebezpečná především pro chodce,“ zhodnotila senátorka.

Přípravné práce už na podzim

Podle Ředitelství silnic a dálnic začnou už na podzim přípravné práce, a pokud všechno dobře půjde, vypukne samotná stavba v polovině příštího roku. Investor má už od loňského prosince platné územní rozhodnutí a ve stejném měsíci podal na Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o stavební povolení. Pozemky jsou z podstatné části vykoupeny a ve dvou případech běží vyvlastňovací řízení.

„Máme v plánu vypsat výběrové řízení na přípravné práce, které zahrnují sejmutí ornice, kácení dřevin a záchranný archeologický výzkum. Začít by měly už na podzim a pokračovat budou přes zimu až do jara. Ještě letos na podzim vypíšeme soutěž na hlavního zhotovitele a někdy v létě 2022 by se mohla stavba rozběhnout,“ nastínil Karel Chudárek, ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic.

„Půjde o čtyřpruhovou komunikaci se svodidly, dva pruhy v každém směru. Díky Palačovské spojce už doprava nebude obtěžovat obce na Hranicku - kamiony dnes výrazně zatěžují i lázeňské městečko Teplice nad Bečvou,“ poznamenal.

Mapa znázorňující plánovanou trasu Palačovské spojky.Zdroj: Vizualizace ŘSD

Bez spojky se Špičkám neuleví

Že jsou obce na Hranicku vystaveny velké dopravní zátěži, potvrzuje starosta Špiček.

„Centrem naší vesnice projíždějí denně kamiony, ale i těžké náklaďáky se štěrkem a osobní doprava, protože je to nejkratší a nejjednodušší cesta při sjezdu z I/35 na dálnici. Klid máme jen v zimě, když napadne sníh a kamiony si sem netroufnou. Napravit to může jen Palačovská spojka a vytlačení dopravy na silnice, které jsou k tomu určené. Dokud nebude tato spojka, tak se nám neuleví,“ doplnil starosta Špiček Vladimír Zamazal.

Realizace? 2022 až 2025

Ministerstvo dopravy stavbu Palačovské spojky zahrnulo do svých plánů.

„Stavba I/35 Lešná - Palačov má vydané územní rozhodnutí a je zpracována dokumentace pro stavební povolení, podle níž jsou vyčísleny předpokládané náklady na 3,8 miliardy korun včetně DPH. V současné době probíhá inženýrská činnost pro stavební povolení a majetkoprávní příprava. Je vypořádáno přes 98,5 procent potřebných pozemků pro stavbu,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Vydání stavebního povolení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2022.

„Finanční prostředky na realizaci jsou alokovány v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury od roku 2022 v souladu s předpokládaným zahájením stavby. S realizací se počítá v letech 2022 až 2025,“ uzavřel mluvčí rezortu dopravy.