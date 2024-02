Do hledání vhodného dárce pro devítiletého chlapce z Přerova, který nutně potřebuje transplantaci kostní dřeně, se zapojilo také Transfuzní oddělení nemocnice v Hranicích.

Transfuzní oddělení nemocnice v Hranicích se zapojilo do hledání vhodného dárce kostní dřeně pro Pavlíka z Přerova.Zdroj: se souhlasem Transfuzního oddělení HraniceNikdo z jeho rodiny není vhodným dárcem a v registru se zatím žádný nenašel. „V současné době se naléhavě hledá vhodný dárce pro devítiletého Pavlíka. Pokud jste zdraví a je vám maximálně 35 let, zapište se do Českého národního registru dárců dřeně u nás nebo v jiném registračním centru na webových stránkách registr.kostnidren.cz/registracni-centra,“ vyzývá primářka Transfuzního oddělení v Hranicích Kateřina Vinklárková.

Přijít a zapsat se do registru dárců kostní dřeně zabere jen několik minut. „Každá registrace může být klíčem k zachránění života někomu, kdo to potřebuje. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou podpořit tuto důležitou věc,“ vyzdvihla primářka Kateřina Vinklárková.

Podmínky dárcovství

věk 18 – 35 let

dobrý zdravotní stav

váha vyšší než 50 kg

Transfuzní oddělení Hranice

Nemocnice Hranice, Zborovská 1245

pondělí až pátek 6.30 – 13.30 hodin

nebo na některých z registračních centrech

Český registr dárců krvetvorných buněk