„U nás je situace tristní - uvidím, co bude do podzimu, a pak se rozhodnu, jestli vůbec dál pokračovat. Kromě razantního nárůstu elektřiny šla o sto procent nahoru také cena mouky nebo oleje, o cukru, máslu a tvarohu ani nemluvím. Podle mého odhadu v příštím roce zkrachuje velké množství tradičních pekáren - zůstanou jen ty velké a pečivo se bude rozpékat v marketech. Nám menším hrozí zánik, protože kdybychom měli reagovat na ceny surovin, tak by lidé zaplatili za rohlík 20 korun a za chleba i 150,“ konstatoval Petr Smutek, majitel Pekárny Kojetín.

Podle něj by měl firmám pomoci překlenout nelehkou dobu stát.

„Alespoň v těch odvětvích, která jsou důležitá pro zásobování obyvatel. Pekaři, řezníci a mlíkaři zkrátka musí jet dál,“ soudí.

Plyn je katastrofa

Obavy z budoucnosti má i majitelka přerovské pekárny Tiefenbach, která má nyní provozovnu v Olomouci.

„U elektřiny je nárůst o sto procent, ale i plyn je katastrofa. Od 1. září jsme proto museli přistoupit ke zdražení pečiva, i když nijak razantnímu. Cena oleje, másla a mouky je více než dvojnásobná. Nahoru šlo ale úplně všechno - o patnáct korun zaplatíte více na kilu makové náplně, i ořech šel o patnáct korun nahoru. Cukr dnes pod dvacet korun neseženete. Zatímco dříve byla cena tvarohu na deseti kilech 450 korun, dnes je to 750,“ popsala Vladimíra Skopalová, majitelka pekárny Tiefenbach.

Ta si podle svých slov netroufá odhadovat, zda podnik s téměř sto padesátiletou tradicí přežije krušné časy.

„Je to hrůza, sama nevím, co bude. Do konce roku to možná ještě ustojíme, ale co nás čeká v tom příštím, je velká neznámá. Jedeme v režimu nalej - vylej a jedinou naší výhodou je, že jsme ve svém. Nedovedu si představit, co by bylo, kdybychom měli ještě někomu platit nájem,“ krčí rameny.

Už nevíme, na čem ušetřit

Zdražení energií má nepříznivý dopad i na Pekárnu Racek, která má jen v Přerově více než desítku kamenných prodejen a síť obchodů je i v obcích - například Troubkách, Dluhonicích, Vlkoši, Oseku nad Bečvou nebo Křenovicích. Přestože se jedná o středně velký podnik se 250 zaměstnanci, budoucnost není nijak růžová.

„Energie řešíme stále - co je na burze, nám spadá do nákladů a letošní rok se zatím držíme. Příští rok to ale bude kalamita. Máme plynové pece, ale týká se nás samozřejmě plyn i elektřina. Čekáme, co udělá vláda a věříme, že podnikům, které jsou důležité z hlediska zásobování obyvatel, pomůže. Přece nemůžou nechat padnout potravináře,“ shrnula ředitelka Pekárny Racek Simona Horáková.

„Budeme hledat řešení a úspory, ale už nevíme, kde a na čem ušetřit. K mírnému zdražení pečiva sice došlo, ale zdaleka nepokrývá skutečné náklady na výrobu. Pokud bychom měli zdražit více, tak až od příštího roku,“ dodala.

Pekárna Racek má několik obchůdků na vesnicích, které suplují zaniklé prodejny potravin.

„Naše obchody nejsou jen v Přerově, ale i v Kojetíně nebo Kroměříži. Zrovna teď otevíráme další prodejnu i v Grygově,“ uzavřela ředitelka.