Kraj je aktuálně ve 4. stupni protiepidemického systému PES - rizikové skóre kleslo z pátečních 81 na 74 bodů.

V nejvyšším, 5. stupni bylo v sobotu ráno Olomoucko a Přerovsko s 81 a 78 body.

„Aktuálně je 7denní kumulativní počet o více než 30 procent vyšší ve srovnání s počty za období od 4. do 10. prosince, tedy za období minulého hodnocení,“ hodnotili v pátek večer epidemiologové na webu Ministerstva zdravotnictví.

„Tento výrazný nárůst se následně propisuje do denního průměru, který se blíží hranici 400 případů – 373,“ uvedli.

Podíl seniorní skupiny z celkového počtu případů se i nadále drží na hodnotě 15 procent, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 60 případů denně.

„Vyšší hodnoty ve spojení s výskyty v zařízeních sociálních služeb zvyšují potenciál šíření onemocnění ve zranitelné skupině obyvatel, což může mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče v případě progrese stavu do fáze, kdy je třeba hospitalizace,“ sdělili v týdenním hodnocení epidemiologové.

Více nakažených i lidí s intenzovní péčí

Vysoké denní přírůstky se již výrazně projevily v počtu hospitalizací - za posledních 7 dní je nárůst zhruba o 80 pacientů.

Aktuálně je v nemocnicích v Olomouckém kraji hospitalizováno téměř 300 pacientů, z toho u 50 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče, což podle epidemiologů přestavuje téměř dvojnásobný počet.

„Hodnoty hospitalizací tak ukazují na postupně zhoršující se situaci v Olomouckém kraji a vysoce negativní vývoj, jelikož počty hospitalizací jsou jedny z klíčových parametrů hodnocení epidemiologické situace,“ uvedli.

Výraznější zhoršení ve všech parametrech se projevilo i v indexu rizika, který se v posledních 7 dnech pohyboval v poměrně širokém rozmezí od 71 do 81.

V pátek měl hodnotu 81, což by Olomoucký kraj řadilo při krajském hodnocení do stupně 5, tedy nejvyššího, fialového. V sobotu index klesl na 74

Výraznější vliv na index rizika má, kromě celkového počtu případů a hospitalizací, také vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů. Ten byl již předchozím období téměř 30 procent.

Antigenní testy před Vánocemi?

V Olomouckém kraji se stále mohou lidé nechat otestovat na přítomnost koronaviru antigenním testem. Kapacita některých odběrových míst umožňuje, aby si zájemci nechali prověřit stav ještě před Vánocemi. Místa se však rychle plní.

„Lidé se mohou objednávat prostřednictvím online rezervačního systému Reservatic, kde si sami volí termín a čas návštěvy. Zájemci se objednávají na konkrétní čas, takže nehrozí fronty ani shromažďování zájemců před odběrovým místem. Denně přitom každé z odběrových míst v Prostějově, Přerově a Šternberku otestuje v rámci bezplatného antigenního testování až 120 osob, v Jeseníku pak 50 osob,“ uvedla mluvčí skupiny AGEL Lucie Drahošová.

5 procent pozitivních pedagogů

V pátek skončilo bezplatné testování pedagogů na přítomnost onemocnění Covid-19.

„Pedagogických pracovníků přišlo na testy do Nemocnice AGEL Prostějov v uplynulých dnech celkem 132, do Nemocnice AGEL Přerov 144, do Nemocnice AGEL Šternberk 42 a do Nemocnice AGEL Jeseník 87, přičemž celkem 19 ze všech těchto testovaných pedagogů bylo pozitivních,“ informovala mluvčí nemocnic Drahošová.