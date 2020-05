Po týdnech nejistoty vědí studenti závěrečných ročníků středních škol na čem jsou, maturity a závěreční zkoušky letos odstartují 1. června. Maturitní vysvědčení tedy nebude vytvořeno na základě prospěchu ze tří předešlých vysvědčení. Právě tento scénář, o kterém ministr školství Robert Plaga hovořil, se přitom v březnu a dubnu jevil jako velice pravděpodobný.

Kromě zrušení písemné slohové práce ale nakonec zkoušky proběhnou v podstatě ve standardním režimu.

Tisíce studentů závěrečných ročníků středních škol nicméně s tímto vývojem událostí nesouhlasí. Proto vznikla petice za prominutí maturitní zkoušky. Během čtyř dnů se petičnímu výboru podařilo posbírat 17 tisíc fyzických podpisů studentů, rodičů a učitelů.

„Petice byla následně odevzdána na Ministerstvo zdravotnictví, které ji postoupilo na Ministerstvo školství a tam dělají, že o žádné petici neví. MŠMT i pan ministr Robert Plaga ignorují jakékoliv argumenty a většinu dotazů z naší strany a chtějí nás za každou cenu navzdory dvouměsíčnímu výpadku ve výuce poslat do škol konat závěrečné zkoušky. Nevidíme žádný smysl, proč by se letošní zkoušky měly konat klasickým způsobem, protože je mimořádná situace a ta vyžaduje mimořádně řešení,“ zareagovala iniciativa Slovo studentů na mé dotazy.

Argument, že maturitou si musel projít každý, a že by nebylo spravedlivé, aby letošním maturantům byla tato povinnost prominuta, není podle strůjců petice na místě.

„Většina škol není připravena znovu obnovit výuku ani na konzultace pro malé skupinky lidí, natož pro celou školu. To, že si maturitou musel projít každý, řekne člověk, který ji nemusí složit za letošních podmínek. Řada žáků se musí rozhodnout, jestli půjdou do školy a budou riskovat nákazu nejen sebe, ale i ostatních, nebo zůstanou doma a půjdou na první termín až v září,“ uvedla dále občanská iniciativa

Studenti z Hranic by maturity taky zrušili

Petici podpořili také někteří maturanti z Hranic.

„Stejně jako drtivá většina maturantů jsem i já pro úředně udělené maturitní vysvědčení, a to z několika důvodů. Bohužel hodně lidí si myslí, že letos máme zkoušky mnohem lehčí vzhledem k tomu, kolik času jsme měli na přípravu. Problém je ovšem v tom, že konkrétně na naší škole, nevím jak je tomu na ostatních, jsme v několika předmětech neprobrali látku, která se u maturit může objevit. A dohánět vše samostudiem zdaleka nenahradí klasickou výuku. Na mnoha středních školách chybí on-line hodiny a studenti se připravují jen přes zadané domácí úkoly,“ komentuje situaci student hranického gymnázia Mirko Troup.

Podle letošního maturanta vláda situaci z organizačního hlediska nezvládla. „Skoro dva měsíce tu vláda vytvářela naprostý chaos a všechny nás udržovala v nejistotě. Na druhou stranu pro studenty chystající se na vysokou školu je maturita dobrou přípravou, jelikož u zkoušek na výšce bude učení třikrát tolik,“ dodal Mirko Troup.

Podobný pohled na věc sdílí i další studenti závěrečného ročníku místního gymnázia.

„K maturitě jsem si naštěstí vybral předměty, u kterých jsme stihli skoro všechno probrat. Horší to má ale třeba moje přítelkyně, která na konzultacích ještě na poslední chvíli dobírá nějaké učivo,“ upozornil další z maturantů David Žák.

„Jde hlavně o princip. Já třeba na konzultaci jít nechci, protože děda má vážné zdravotní problémy a doma mám malou šestiměsíční ségru. Stále si myslím, že pro někoho, kdo se pohybuje v ohrožené skupině, je to nefér,“ doplnil.

Na Slovensku to jde, u nás ne

Podle řady studentů mohou maturity představovat problém také při absolvování přijímacích zkoušek na vysoké školy.

„Termín maturit se mi kříží s přijímačkami na VŠ. Pan Plaga tvrdí, že většina VŠ má testy obecně studijních předpokladů, na které se připravovat nedá. Očividně tak nehledí například na medicínu nebo umělecké školy. Já se třeba potřebuju nadrtit filmovou historii, což je nějakých 1200 stran a samozřejmě mě čekají ještě talentové zkoušky,“ řekl David Žák.

Podle něj navíc rozhodnutí vlády znevýhodňuje české uchazeče o studium na vysoké školy před těmi slovenskými. Na Slovensku totiž tamní ministr školství Branislav Gröhlich maturitu zrušil. Jako jeden z hlavních důvodů uvedl skutečnost, že studenti jsou v abnormálním stresu.





Slovenští studenti hlásící se na české vysoké školy by tak mohli být při přijímacím řízení ve výhodě, protože se mohou připravovat pouze na přijímací zkoušky.

„Také s postupem našeho ministerstva nesouhlasím. Vím, že někteří lidi říkají, že jsme byli dva měsíce doma, tak jsme se měli učit. Učila jsem se. Ale z psychologického hlediska přece musí každý chápat, že když se učíte na zkoušky, o kterých vám říkají, že dost možná nebudou, tak do toho prostě všechno dát nedokážete. Nejistota je nejhorší ze všeho,“ prozradila další letošní maturantka jedné z hranických škol, která si z obavy před mstou některých učitelů nepřála být jmenována.

V tuto chvíli to každopádně vypadá, že Robert Plaga je neoblomný. Takže 1. června vzhůru na první „didakťáky.“ Ačkoliv, kdo ví. Jediné co je v téhle době jisté je to, že jisté není vůbec nic.