Nucené vysedávání pod slunečníky a plachtami končí. Od pondělí si už lidé budou moci konečně vychutnávat pohodlí vnitřních prostor barů, hospod a restaurací.

"To jsem za celý život nezažil. Mám rád pivo, ale pěkně v klidu, v hospodě. Sedět venku na betonovém soklu, klepat se zimou a pít z kelímku, to je děs," nechal se slyšet jeden z pivařů před prostějovskou restaurací U Růžičků.

Prakticky normální provoz obnoví od pondělka i vyhlášená olomoucká restaurace U Drápala. Ve vnitřních prostorách bude k dispozici 152 míst, dalších více než sedmdesát v předzahrádce a u barových stolků.

"Kapacitně jsme přišli tak o jednu třetinu míst. Naštěstí máme velké prostory, tak jsme to nějak udělali, aby mohlo přijít co nejvíce lidí," informoval číšník Martin Ponížil a dodal: "Byli jsme dva měsíce doma, už se to nedalo vydržet. Měli jsme teď čtrnáct dní otevřenou zahrádku, ale to není ono, zvlášť když nepřeje počasí. Od pondělí budeme fungovat normálně, bohužel ale budeme muset obsluhovat v rouškách."

Otevřeno bude denně od půl jedenácté do třiadvacáté hodiny.

Obdobně je na tom i prostějovský Národní dům. Otevřeno by mělo být denně s výjimkou nedělí. Návštěvníci si mohou posedět v restauraci, kavárně nebo na venkovní zahrádce s obsluhou.

"Jsme nachystaní. Stoly jsme rozmístili metr a půl od sebe. Prakticky jsme zrušili jen jeden stůl, máme velký vnitřní prostor, tak se to ani nijak zásadně neprojeví," říká ředitel restaurace Jiří Hloch a doplňuje: "Personál bude muset mít roušky, u vchodů bude dezinfekce. Jinak ale najedeme na plný provoz."

Zážitková gastronomie v Přerově, to je Restaurace „U Labutě“. Na dobré jídlo a nevšední kulinářské pochoutky se mohou těšit strávníci od úterka, protože pondělí je tradičně zavírací den.

Na návrat hostů se také připravuje vyhlášená šumperská restaurace Arte. V denní nabídce najdete tři jídla, dále speciality na stálém jídelníčku. Otevřeno je denně od deseti hodin.

Plavání v bazénu

Mezi první v kraji otevře své brány Plavecký stadion v Olomouci.

"Venkovní bazén otevřeme v pondělí 25. května. Vnitřní v průběhu týdne," informovala vedoucí areálu Vlasta Šreková a dodává: "Z letního areálu do vnitřního a obráceně nebude možné procházet. Kapacita bude zredukována na 300 a 300 osob."

Stejný den přivítá návštěvníky i olomoucký Aquapark. V provozu bude vnitřní areál, dětský koutek, Akvárko a sauny.

Úderem desáté hodiny dopolední se v pondělí 25. května zpřístupní veřejnosti přerovský krytý bazén. Dva měsíce bez návštěvníků i bez vody ještě tento areál za svých dvaačtyřicet let nezažil.

Návštěvníci, kteří si sem po víkendu přijdou zaplavat, se musejí připravit na povinná omezení.

„Na bazénu, v šatnách i ve sprchách budou muset dodržovat dvoumetrový rozestup a mít na obličeji roušky. Ty si sundají jen ve chvíli, kdy se budou koupat nebo plavat,“ sdělil jednatel společnosti Sportoviště Přerov Jaroslav Hýzl.

Najednou může v areálu pobývat 150 lidí, mít skříňky vedle sebe ale není možné, takže každá druhá bude uzamčena. Prozatím ale návštěvníci mohou zapomenout na odpočinkovou wellness část, k dispozici nebude ani pára, ruší se i samostatné plavání pro důchodce. K dispozici jim tak zůstává pouze 50 metrový bazén a dětský bazének.

Na návštěvníky a hosty se také těší v Termálním parku ve Velkých Losinách. Provoz bude obnoven v úterý 26. května a lidé si budou moci užít koupání pod širým nebem v termálních bazénech.

Uzavřen ale zatím bude dětský koutek a saunový svět, stejně tak divoká voda. Naopak bez omezení budou podvodní masáže, trysky relaxační zóny s masážními sedátky a tobogány.

V Prostějově se chystají otevřít Aquapark i vrahovické koupaliště až v průběhu června.

Na hrady s omezením

Dodržovat odstupy a dbát bezpečnostních předpisů. Takové cedulky najdou návštěvníci ve všech historických památkách. Ty jsou ale veřejnosti částečně přístupné již od druhého květnového týdne. Nově by se měly otevřít i vnitřní interiéry.

Komnaty Státního hradu Bouzov, budou veřejnosti znovu otevřeny od pondělí 25. května. Návštěvníci se mohou těšit na klasickou prohlídkovou trasu a také na výstup na věž hlásku. K dispozici bude i výstava ve sklepení. Otevřeno denně od 10 do 16 hodin.

Hrad Šternberk bude otevřen po více jak dvouměsíčním nuceném uzavření od úterý 26. května.

„Téměř celé druhé patro bylo nově vymalováno a v některých místnostech došlo k novým instalacím. Druhý prohlídkový okruh ‚Život na šlechtickém sídle‘ bude zaměřen na historii a pobyt rodu Liechtensteinů na hradě Šternberk a život šlechty obecně,“ popisoval Jan Gottwald ze správy hradu, jak využili uzavření památky.

Zámek Plumlov zahájí provoz až od soboty 30. května. Denně bude otevřeno s výjimkou pondělí od 10 do 18 hodin. Kulturní akce zůstávají až do odvolání zrušené.

Velký zájem očekávají na Helfštýně.

„Zvažujeme větší počet průvodců, abychom mohli skupinky rozdělit na méně početnější a pohyb na hradě se tak rozptýlil. Samozřejmě, že je pro nás lepší, když si lidé prohlídku objednají předem,“ uvedl kastelán hradu Jan Lauro. Helfštýn bude otevřen od úterý 26. května denně od 9 do 18 hodin.

V pondělí otevře Arcibiskupský palác v Olomouci, který nabídne prohlídku historických sálů, ve kterých před 25 lety pobýval papež Jan Pavel II., také dva zajímavé a běžně nevystavované obrazy. Poslední květnový týden navíc platí zvýhodněné vstupné.

„Návštěvníkům chceme ukázat sedmý obraz ze série portrétů dcer Marie Terezie. Zatímco prvních šest portrétů zdobí interiér trvale, sedmá olejomalba představující Marii Amálii je uchovávána v depozitáři,“ zval vedoucí arcibiskupského Centra pro kulturu Martin Kučera.

„Druhým vystaveným exponátem je olejomalba na dubovém dřevě představující Pannu Marii Bolestnou. Dosud nevystavené dílo bylo dříve prezentováno jako ‚Madona od Giotta‘, jedná se ale o falzum z přelomu 18. a 19. století a do majetku arcibiskupství přešlo ze sbírek arcibiskupa Leopolda Prečana,“ uvedl.

POVOLUJE SE

Změny, které nastanou 25. května 2020

Restaurace a kavárny

- otevřít mohou vnitřní prostory restaurací, bary a další provozovny stravovacích služeb, otevírací doba je omezena do 23 hodin



Skupinové akce

- s účastí nejvíce 300 osob



Plavecké bazény

- koupaliště, sauny a wellness centra

Návštěvy pacientů a klientů domovů pro seniory

- zdravotnické zařízení, sociální zařízení

Hotely a penziony

- venkovní kempy, další ubytovací zařízení



Hrady a zámky

- vnitřní prostory



Zoologické zahrady

- vnitřní prostory, botanické a dendrologické zahrady



Sportovní aktivity

- s účastí nejvýše 300 osob, na vnitřních i venkovním sportovišti, možnost využívat toalety, šatny i sprchy

Školy

- osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách

Specifika:

- do 30. června 2020 je kontaktní výuka nepovinná, nadále probíhá i distanční forma výuky

- výuka formou školních skupin – doporučený počet 15 žáků

- v lavici sedí pouze jeden žák

- před první návštěvou je nutné podepsat čestné prohlášení o bezpříznakovosti dítěte

KDE MUSÍM MÍT ROUŠKU

Mimo bydliště

- obchody, divadla, kina, čerpací stanice apod., nadále je zde nutné udržovat bezpečný odstup od ostatních osob (minimálně 2 metry)

Prostředky hromadné dopravy včetně taxislužeb

Při blízkém kontaktu s další osobou, vyjma členů domácnosti

- rouška je nutná v místech, kde se nachází 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry