Na místě komína vznikne nová desetimetrová alternativní konstrukce, na které bude umístěno nové čapí hnízdo. Stavebníci se už pustili do základů.

„Nyní vykopeme základovou patku, která bude 165 na 165 centimetrů, zhruba dva a půl metru do země. Pak usadíme konstrukci, na kterou bude připevněno hnízdo pro čápi,“ popsal další postup stavební mistr Ondřej Šindler.

Nové čapí hnízdo vyrobí ochránci přírody z Valašského Meziříčí. Výroba je ale náročná.

„Nejdříve nám zámečník vyrobí ocelovou podložku a já ji potom vypletu. Na hnízdění čápů využíváme podložky už asi 20 let. Je jich více druhů, s městem jsme se na základě projektu a našich zkušeností domluvili na konečné verzi, na které už pracujeme,“ vysvětlil ornitolog a vedoucí Valašského ekocentra Miroslav Dvorský.

Ochránci přírody z Valašského Meziříčí mají za sebou bohaté zkušeností nejen s výrobou nových čapích hnízd, ale také s jejich přesuny. Zhotovili jich už více než sedmdesát.

„Hotová podložka s hnízdem se pak namontuje na sloup ještě před jeho vztyčením. Na to bude potřeba mechanizace, vztyčovat se bude pravděpodobně autojeřábem,“ doplnil Miroslav Dvorský.

Bezmála metr a půl velké hnízdo

Hnízdo by mělo mít v průměru 140 centimetrů. Podle předpokladů ornitologů si jej čápi ale ještě sami dostaví a přizpůsobí svým potřebám.

„My jim to sice vypleteme, ale oni si to ještě rozšíří a pak může dosáhnout v průměru 160 až 180 centimetrů,“ poznamenal vedoucí Valašského ekocentra.

Podle jeho slov se čápi na jaře příštího roku do Hranic na staré místo vrátí.

„Jak čápi přiletí, nenajdou sice komín, ale je velká pravděpodobnost, že se na nové konstrukci, která bude stát na stejném místě, uhnízdí. Kdyby se dokola postavilo něco vyššího, tak by těžko to hnízdo hledali,“ konstatoval ornitolog.

Nový letní byt pro hranické čápy by měl být do konce listopadu hotový. Projekt vyjde město zhruba na 200 tisíc korun, což je pětkrát levněji než by stála oprava. (mat)