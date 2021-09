Lidem, pro které je zdraví priorita a mají zájem dozvědět se něco více o tom, jak kondici ještě zlepšit, patří olomoucké Poděbrady. Na oblíbeném letovisku mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou se koná dvoudenní festival zdraví s názvem Pohybrady pořádaný Fakultní nemocnicí Olomouc.

Dvoudenní festival zdraví Pohybrady na Poděbradech, 24. září 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Nechala jsem si prověřit vše, co jen bylo možné. A jsem ráda. Mám bříško, to vidím a tušila jsem, že tuku bude v těle více, ale že mám tolik svalové hmoty? To mě potěšilo. Teď čekám, jak dopadnu s cholesterolem,“ svěřila se paní Miroslava. „Je mi jednasedmdesát let a akci vítám, je navíc venku, na pěkném místě,“ ocenila.