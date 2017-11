Podzimní koncert sboru Cantabile sklidil potlesk ve stoje

Zaplněná síň, dojaté tváře, nádherný zpěv a závěrečný potlesk ve stoje. Tak se dá v kostce shrnout tradiční Podzimní koncert sboru Canatbile, který se uskutečnil v pátek od 17 hodin ve Synagoze v Hranicích.

Akci pořádal Společenský klub Panenka ve spolupráci s Městskými kulturními zařízeními.



Na pódiu hranické Synagogy se postupně představily tři oddělení sboru Cantabile. Cílem akce byla podpora dobré věci, jednalo se totiž o jeden z charitativních koncertů, jehož výtěžek bude pomáhat.

„Společenský klub Panenka je transformací klubu Kiwanis. Tento klub v Hranicích existuje patnáct let. Zakladatelem byl Jiří Kudláček, nynější starosta, se svojí ženou. Zabýváme se mimo jiné tvorbou panenek do nemocnic. Když děti vchází do nemocnice mají strach a panenka, kterou při vstupu dostávají od lékařů, jim usnadní pobyt. Panenky pomáhají také lékařům, děti na nich mohou ukázat, co je bolí nebo co je nepříjemné,“ představila první z podporovaných projektů viceprezidentka klubu Lenka Kopřivová.

Panenky šijí členky Klubu diabetiků a Domova seniorů Hranice. Materiál na výrobu těchto pomůcek, který klub nakupuje, musí splňovat určité hygienické požadavky.

„Mimo to podporujeme ještě adopci na dálku, takto se staráme o dvě indické holčičky. Třetí velkou akcí je právě podpora dětských pěveckých sborů v Hranicích,“ připomněla Lenka Kopřivová.

Rozsvěcení stromu s Leonou Machálkovou

Panenka každoročně pořádá nejen dětské pěvecké sbory zde v Hranicích při vánočních koncertech, tradicí se staly také koncerty podzimní.

„Snažíme se sbory podporovat a propagovat nejen v hranickém regionu, ale v celé republice. Podařilo se nám již několikrát, že děti vystupovaly ve Valdštejnské zahradě v Praze,“ dodala Lenka Kopřivová.



Koncert, kdy divákům zazpívají postupně všechna tři oddělení, je vzácný. Sbor se takto představí jen několikrát v roce.

„Akcí, kde se představí všechna tři oddělení Cantabile naráz, je málo. Většinou zpíváme pouze s dětským nebo komorním oddělením. Tyto koncerty máme tak třikrát do roka,“ prozradila sbormistryně Markéta Lásková.

Cantabile teď čeká nabitý program. „Máme toho před sebou opravdu mnoho. Čekají nás adventní koncerty – v Jindřichově a Teplicích, 15. prosince bude ten hlavní adventní koncert v Hranicích. Budeme zde také 1. prosince rozsvěcovat vánoční strom s Leonou Machálkovou,“ vyjmenovala program sbormistryně.

Sbor je jako rodina

„Ve sboru zpívám asi od svých pěti let. Začínala jsem v přípravce, poté jsem se dostávala do dalších oddělení. Už jako malá jsem si ráda zpívala. Moc se mi tu líbí, myslím, že jsme super banda. Po maturitě bych chtěla vyzkoušet konzervatoř a zůstat u zpěvu, ale zatím to ještě nemám vůbec naplánované,“ řekla devatenáctiletá Kateřina Žurková, která působí v komorním oddělení Cantabile.

Dvaadvacetileté Petře Balcuchové není překážkou ani studium vysoké školy v Ostravě.

„Studuji hudební výchovu a češtinu, snažím se jít tím „hudebním“ směrem.

Skloubit studium se sborem mi problém nedělá, zkoušíme každý týden v pátek. Zastávám názor, že koho to působení ve sboru baví, ten si čas na zkoušení najde vždycky,“ řekla s úsměvem.