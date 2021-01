Kvůli zvýšené úmrtnosti zaznamenala velký nápor i krematoria - i když to nejbližší olomoucké zatím nekolabuje tak, jako třeba ostravské. „Máme smlouvu jen s olomouckým a musíme se s tím nějak poprat. Vytíženost krematorií je tak na osmdesáti procentech,“ říká.

Největším problémem je dnes nedostatek rakví.

„Jejich výrobou se totiž málokdo zabýval a řada drobných živnostníků končí. Velcí producenti jsou zase našponovaní tak, že nedokážou zvýšit poptávku. Tradiční výrobce, firma Moser Legno v Pelhřimově, nestíhá. V prosinci vyrobila o dva tisíce rakví více, ale ani to už nestačí,“ popisuje.

Nárůst pohřbů o třetinu

Stejné zkušenosti potvrzuje i Romana Macháčková, vedoucí Pohřební služby v Přerově, jež spadá pod technické služby města.

„Od října loňského roku až do ledna jsme zaznamenali nárůst pohřbů o třicet procent. Zatímco v jiných měsících máme v průměru 55 pohřbů, teď je jich 80. Musíme častěji objednávat květiny, ale i rakve a vybavení do nich. Více práce mají děvčata ve vazárně květin, přibylo administrativy,“ říká.

I když je pohřbů mnohem více, poslední rozloučení s nejbližšími nechtějí pozůstalí nijak ošidit. A na smutečních obřadech ani v době koronavirové pandemie nešetří.

Lidé, kteří pochovávají blízké, mají ale na výběr jen ze čtyř typů rakví - ještě donedávna jich přitom bylo deset.

„Firmy stihnou udělat jen pár základních vzorů, takže už nemáme takový výběr jako dříve. Krátí se i dodávky, a to kvůli nemocnosti i vyšší poptávce,“ vysvětluje.

S covidem umírají i mladší lidé

Chladící zařízení zatím naštěstí kapacitně zvládají.

„Máme zařízení na třicet rakví, ale průběžně je odvážíme do krematoria, takže to vystačí. Krematorium nám ale zkrátilo časy - rakve tam můžeme dovážet jen do 12 hodin, v odpoledních hodinách už ne,“ dodává. Před olomouckým krematoriem je nyní mrazící box.

Velký počet úmrtí na covid-19 potvrzují také pracovníci pohřební služby, spadající pod technické služby.

„Nejvíce jsme jich zaznamenali v říjnu a listopadu, v současné době tvoří dvacet až třicet procent z celkového počtu. Jezdíme i k náhlým úmrtím a sebevraždám. Kromě seniorů bohužel umírají i mladší lidé,“ zmiňuje vedoucí.

Dvě krematoria v kraji? Dostačující

V Přerově krematorium chybí, je zde pouze obřadní síň na městském hřbitově a pohřby se konají i ve smuteční síni pohřební služby Fudencia v Blahoslavově ulici. Technické služby města o zbudování krematoria neuvažují.

„Nikdy v minulosti tady takové plány ani nebyly. Musíme si uvědomit, že situace, jaká je teď, tady nebyla desítky let. Za normálního stavu bychom takový problém neřešili,“ konstatoval jednatel technických služeb Bohumír Střelec.

Podle něj jsou v každém kraji dvě krematoria - v tom Olomouckém v Olomouci a Šumperku. „To je zcela dostačující,“ soudí.