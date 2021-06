Dlouhých pět let museli fanoušci Midi Lidí čekat na následovníka vynikající desky Give Masterpiece a Chance! V úterý 1. června ukončila půst novinka Nikdo se ti nebude smát, když budeš mít lidi rád.

Žádné nové pětileté čekání tím však nezačalo, roky se smrskly do pouhých několika hodin a ve středu měli posluchači na Spotify a Apple Music připravenou další desetipoložkovou kolekci, tentokrát s názvem Heal The World, konečně!

Kapela na obou deskách nezapře svou klasickou poetiku, kdy mísí melancholii a hluboká témata s nezaměnitelným smyslem pro humor a neotřelými přirovnáními. Typickým důkazem budiž pilotní singl Láska není švédský stůl, ke kterému by měl v nejbližších dnech vzniknout také videoklip.

Frontman Petr Marek ve svých textech několikrát zavzpomínal i na Hranicko, ke kterému má díky svému dospívání blízký vztah. V písni Lázeňský švihák zpívá o lázních Teplicích nad Seinou, ve skladbě Dům se zahradou pro změnu uslyšíme zmínku o pracáku v Lipníku nad Bečvou.

Po dlouhé pauze míří Midi Lidi také na koncertní pódia. Podle doposud oznámených termínů se o prázdninách v okolí Hranic bohužel neobjeví, nejblíže to budou mít zdejší fanoušci do Brna. Větší porce koncertů by nicméně měla následovat na podzim, tak uvidíme, jestli se v Hranicích Midi Lidi ukáží. Naposledy tu hráli na podzim 2019 v Karnole.