Šofér zastavil, vystoupil z auta a pomohl sraženému chodci vstát s poznámkou, že se nic nestalo a nic mu není. „Usedl do auta, a aniž by nehodu jakkoliv řešil, z místa odjel. Zraněného chlapce převezl do nemocnice svým soukromým vozem jiný řidič, který projížděl kolem. Chlapec utrpěl naštěstí jen lehčí zranění,“ dodala.

Policie v této souvislosti žádá svědky, kteří by mohli poskytnout bližší informace k okolnostem nehody.

„Vyzýváme také šoféra, který pomohl chlapci a převezl ho do nemocnice, a pak samotného řidiče auta, jenž chodce srazil, aby nás kontaktovali a poskytli součinnost pro řádné objasnění této události,“ konstatovala policejní mluvčí.

Lidé se mohou obrátit na policisty Dopravního inspektorátu v ulici U Výstaviště 18 v Přerově na telefonním čísle 974 778 251, nebo kontaktovat bezplatnou linku 158.