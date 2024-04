Město Hranice připravilo pro turisty sérii zbrusu nových upomínkových předmětů. Na památku si mohou pořídit například ponožky či tašku s dírou, jakou svět neviděl, nebo magnetky s mitovem města. K novinkám patří také pexeso a hrníčky s dvěma novými designy.

V Hranicích nabízejí nové upomínkové předměty. Ty odkazují i na světovou raritu, Hranickou propast. | Foto: Deník/Marie Sehnálková

Jaro a teplé počasíláká k výletům po republice. Turistická sezona odstartovala také v Hranicích. Návštěvníci města si letos budou moci odvést domů suvenýry s novými designy, které nechalo zhotovit město. Zakoupit je lze v Turistickém informačním centru, které sídlí v přízemí zámku na Pernštejnském náměstí.

„Po delší době máme opět hranické pexeso, které potěší malé i velké. Nejen turisté jistě ocení, že pexeso zobrazuje ta nejhezčí a nejzajímavější místa v Hranicích a okolí. Velké oblibě se těší hrníčky, kterých není nikdy dost. Proto máme dva nové motivy. První propaguje naši světovou raritu, kterou je Hranická propast. Druhý motiv na hrníčku à la plecháček, který je ve skutečnosti keramický, vyobrazuje jednu z dominant města - zámek,“ informovala referentka Turistického informačního centra (TIC) v Hranicích Lenka Bíbrlíková.

S novým motivem zámku mají v nabídce zároveň i bílé svíčky ve tvaru kostky a také malé keramické zvonečky.



Díra, jakou svět neviděl

Jedním z motivů je například Hranická propast, která je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Propagaci světového unikátu pojalo město s nadsázkou a humorem. Výletníci si mohou pořídit ponožky nebo praktickou nákupní tašku s dírou, jakou svět neviděl. „Samozřejmě se nejedná o poškozené zboží. Má to být vtipný a veselý odkaz na naši raritu,“ vysvětlila Bíbrlíková.

V infocentru bude k zakoupení také knižní publikace Minulé Hranice 2 od Jiřího J. K. Nebeského. Ta prostřednictvím černobílým fotografiím připomíná atmosféru časů minulých. „Při prohlížení fotografií mohou starší ročníky zavzpomínat, jak město vypadalo dříve. Ty mladší zase asi překvapí, jak moc se za těch několik desetiletí město proměnilo,“ nastínila referentka TIC Hranice.

Další poutavou knihou, kterou si návštěvníci TIC v Hranicích mohou pořídit, je Příběh teplické kyselky autorek Radky Kunovské a Barbory Šimečkové. „Publikace čtenářům přiblíží historii lázní, zavede je na okraj Hranické propasti a do hlubin Zbrašovských aragonitových jeskyní. Pokud někoho zajímá, jak celý komplex Hranického krasu vznikal, jak je propojen a co vše o něm ještě nevíme, určitě by si neměl nechat ujít výstavu Hranice poznání, která je k vidění na Staré radnici až do 11. srpna,“ zmínila Lenka Bíbrlíková.