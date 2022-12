„Pro rok 2023 zůstává poplatek ve stejné výši. Částka 792 korun je dělitelná 12, aby bylo v případě potřeby možné poplatek snadno rozpočítat na jednotlivé měsíce. Sazba za odpad byla zvýšena od ledna 2022, a to z částky 696 korun, která platila od roku 2019. Tehdy také došlo k osvobození většího počtu osob - platit nemusejí děti do šesti let a senioři nad 70 let,“ upřesnil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský s tím, že zákon umožňuje městu navýšit sazbu až na 1200 korun za rok.