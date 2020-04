Poplatky za odpad virus v Hranicích nezrušil. Město ale bude shovívavé

Ani v mimořádné situaci, v níž se teď všichni nacházíme, by neměli občané zapomenout na platbu poplatků za svoz komunálního odpadu. Poplatky by měly být uhrazeny do konce dubna. Opozdilce nicméně radnice sankcionovat nebude.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Vzhledem k zpřísněným bezpečnostním opatřením je pokladna Městského úřadu v Hranicích stále uzavřena. „Platby proto zasílejte převodem z bankovního účtu nebo případně poštovní poukázkou typu A, kterou lze získat na kterékoliv pobočce České pošty. Důležité je znát variabilní symbol," informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Všechny potřebné podklady a informace k provedení platby rozesílá úřad e-mailem. Občané, kteří zatím do mailové schránky tyto údaje se mohou obrátit na mailovou adresu jana.nehybova@mesto-hranice.cz nebo na telefonní číslo 581828374. Za svoz komunálního odpadu zaplatí obyvatelé Hranic 697 korun. Od platby jsou pak stejně jako v loňském roce osvobozeni senioři a děti do šesti let.

Autor: David Král