Místostarostou byl zvolen Karel Machyl (Hranice pro život), který bude mít na starosti školství, sociální oblast a sport.V Hranicích bude další čtyři roky vládnout koalice ANO s ODS a uskupením Hranice pro život. Na středečním zastupitelstvu se volili také noví radní.

Kromě starosty a místostarosty usednou v Radě města Pavla Tvrdoňová (ANO), Miroslav Raindl (ANO), Vladimír Vyplelík (Hranice pro život), František Polách (PRO Hranice) a Radek Průcha (ODS).

„Chtěl bych poděkovat celému minulému vedení radnice za čtyři roky práce pro město, protože to nebylo lehké období. Jsem přesvědčen, že se většina věcí zdárně podařila a spousta dalších projektů je v přípravě. A my na to budeme navazovat,“ řekl v závěru ustavující schůze hranického zastupitelstva nově zvolený starosta Daniel Vitonský.