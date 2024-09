Zásadní byly pro Přerovsko přesné předpovědi meteorologů, které lidé v regionu brali vážně.

„Ten posun je od roku 1997 významný. Předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu funguje přesně, spolupráce s Povodím Moravy a technická vybavenost složek Integrovaného záchranného systému je nesrovnatelná. Když to přeženu, tak před necelými třiceti lety měli hasiči k dispozici pilku na železo a kladivo. Také informovanost obyvatel je dnes na zcela jiné úrovni,“ srovnává starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl, který jako přednosta Okresního úřadu v Přerově řešil následky katastrofálních záplav na Přerovsku v červenci 1997.

Jejich symbolem se staly Troubky, které byly téměř srovnány se zemí a při povodních zahynulo devět lidí.

„Průtok byl tentokrát na Bečvě o dost nižší - na Lipnicku teklo Bečvou zhruba 770 metrů krychlových za sekundu. Tehdy to bylo 900 nebo 950 kubických metrů - v té době nebyly ani prostředky na odečítání a dělalo se to mechanicky a vizuálně,“ popsal Přikryl.

Ten vnímá jako velký problém to, že se dnes kvůli krajinářským opatřením netěží štěrkopísek v dostatečném rozsahu.

„Dno Bečvy se zvedá a voda se vylévá dříve, než tomu bylo v minulosti,“ zhodnotil.

close info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in Starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl

V Lipníku napáchal větší škody vítr

Povodeň v Lipníku nad Bečvou nezpůsobila vážnější škody. Zasaženy byly pouze okrajové části.

„Pomohl tomu poměrně velký rozliv do polí směrem k Novým Dvorům. Na té lipenské pravé části Bečvy došlo k zatopení asi čtyř domů v místech, kde se to stává poměrně běžně, takže škody byly minimální. Hasiči paradoxně vyjížděli k mnohem většímu počtu zásahů v souvislosti se silným větrem, který lámal větve stromů,“ shrnul události Přikryl.

Právě vítr napáchal na městském majetku největší škody.

„Na pavilonu Střediska volného času došlo ke zborcení střechy větrem. Po posouzení statikem se bude muset snést a udělat nová. Hledáme technické řešení, abychom to v co nejkratší době opravili. Další škoda je i na střeše Základní školy Hranická - tam teprve zjišťujeme spolu se statiky rozsah škod,“ doplnil. Vítr strhl desítky stromů a poničeny byly nejen střechy na objektech města, ale i na domech. „Těch událostí bylo hodně a škody půjdou do milionů korun,“ vyčíslil starosta.

Voda zatopila část obce Týn nad Bečvou pod Helfštýnem a problémy byly i v Oseku nad Bečvou, kde nyní probíhá stavba mostu. Konstrukce naštěstí zvýšený průtok Bečvy vydržela.

„V Týně došlo k vybřežení, ale voda také nenapáchala větší škody. Příprava na povodeň byla poměrně velká už od středy minulého týdne, kdy se pytlovalo a stavěly provizorní hráze, což ochránilo objekty, které bývají při povodni vždy zasažené,“ podotkl Přikryl.