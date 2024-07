„Bylo to tady hodně vážné. Takovou povodeň jsme nezažili. Navíc teď v obci budujeme splaškovou kanalizaci a vodovodní řad, takže škody jsou i na obecním majetku. Takovou hrůzu jsme opravdu nepotřebovali,“ sdělil starosta Hlinska David Linhrat, který zdůraznil, že je rád, že napáchané škody jsou jen na majetku, nikoliv na lidských životech.

Obyvatele Hlinska teď uklízejí nánosy bahna a nečistot, vysoušejí mokré sklepy a čistí zatopené studny.

„Dva místní domy byly natolik poškozené vodou, že je původně statik určil k demolici. Nakonec to vypadá, že k zemi půjde jen jeden z nich. Obyvatelé museli své příbytky opustit, evakuovali se k rodinám a domy jsme museli zajistit. Do druhého objektu se jeho majitelka zatím bojí vrátit,“ doplnil aktuální dění v obci místostarosta Hlinska Radek Přikryl, který pochválil pomoc hasičů a také místních obyvatel.

„Chtěl bych jménem celé obce poděkovat profesionálním hasičům z Lipníku nad Bečvou a také dobrovolným hasičům z Jezernice, z Hranic ze Lhoty. Ti nám neskutečně pomohli,“ doplnil místostarosta Přikryl s tím, že jen díky ochotě místních obyvatel se podařilo zabránit dalším škodám.

Na, v pořadí už třetí, velkou vodu po bouřce z 30. června na 1. července byla obec už mnohem lépe připravena.

„Povodí Moravy, které je majitelem místního potoka, se k protipovodňovým opatřením staví spíše zdrženlivě. My jsme tedy na vlastní náklady část potoku vybagrovali a vyčistili. Kdybychom to neudělali, kdoví, jak by to zase dopadlo. Půda už totiž není schopna vsakovat vodu. Místní obyvatele jsou neskutečně obětaví, pomáhají a vykazují obrovskou míru solidarity. Pomocnou ruku přiložili i v případě vyklízení dvou povodněmi postižených domů,“ shrnul situaci místostarosta Přikryl.

Obec Hradčany přišla o majetek

Přívalovou vlnou bylo minulý týden zasaženo více obcí na Přerovsku. Jednou z poškozených je i vesnice Hradčany, kde zatím nemají škody vyčíslené, ale už teď je jisté, že půjdou do milionů. Také tuto obec vyděsila další bouřka, která se prohnala z neděle na pondělí 1. července.

„Předpovědi počasí vypadaly katastrofálně, proto jsme už od nedělního rána byli ve střehu. Několik osob jsme dokonce i evakuovali a mnoho domů jsme zajistili pytli s pískem. Celkem jsme s pomocí hasičů napytlovali kolem 500 pytlů, kterými jsme ucpali okna i dveře domů. Naštěstí k takovým záplavám jako minulý týden ve čtvrtek, kdy se u nás vylila Šišemka, nedošlo,“ řekla starostka Hradčan Marie Galetová.

Podle jejích slov vesnice přišla o velkou část majetku. Povodeň tam zaplavila fotbalové hřiště, ale i dům, ve kterém má obec veškeré zázemí.

„Byly tam i věci, které půjčujeme místním na různé oslavy, jako jsou pivní sety, plynové ohřívače, ale i vánoční ozdoby, sekačky, křovinořezy, traktůrek a mnoho dalšího. Vytopená byla i dílna přímo na obecním úřadě, kde máme uskladněné nářadí. Máme vodou poničené chodníky i služební auto. Zatím nevíme, jaké škody to způsobilo na nové čističce odpadních vod, kterou jsme minulý týden přebírali jako novou stavbu,“ vyjmenovala škody starostka Hradčan, která také poděkovala hasičům za obětavou pomoc. Během tří dnů se v obci vystřídalo celkem třináct hasičských jednotek