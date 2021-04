Poslední klapka by měla padnout 4. dubna, podle produkce seriálu se při natáčení neobjevily žádné zásadní problémy.

"Po Olomouci jsme se přesunuli zpět do Prahy, i přes ztížené podmínky všemi opatřeními, běží vše skvěle," řekla Deníku Maja Hamplová z produkční společnosti Barletta.

V Olomouci se filmaři pod vedením Jana Hřebejka pohybovali první dva březnové týdny především v historickém areálu univerzity, některé záběry ale vznikly například i v prostorách na Horním náměstí.

"V dnešní době to považujeme za velké štěstí, že vše běželo podle plánu, a tak jak jsme doufali. Dokonce si myslím, že si štáb užil i samotnou Olomouc, nejen natáčení," přiblížila producentka.

Do televizního vysílání by se seriál, k němuž napsal scénář Petr Jarchovský, měl dostat začátkem příštího roku. "Budeme doufat, že se nic nezkomplikuje," poznamenala.

Námět televizní minisérie Pozadí událostí pochází opět od olomouckého spisovatele Michala Sýkory, autora předloh k předchozím projektům z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice.

V hlavních rolích se představí Jitka Čvančarová, Petra Hřebíčková, Martha Issová, Katarina Kubošiová (Katarzia), Jiří Havelka, Petr Ostrouchov, Luboš Veselý a další.

Hřebejk: Jedna z nejkrásnějších lokací

Jan Hřebejk v Olomouci naposledy tvořil minisérii Živé terče z roku 2019 z cyklu Detektivové od Největější Trojice s populární komisařkou Marií Výrovou v podání Kláry Melíškové.

„Olomouc je jedna z nejkrásnějších lokací. Má svůj zvláštní genius loci, vždy nám zde vyjdou vstříc, a já se sem rád vracím,“ prozradil režisér.

Podle spisovatele Michala Sýkory padla v případě Pozadí událostí volba na Olomouc jako dějiště příběhu přímo z popudu režiséra.

„Na rozdíl od Detektivů od Nejsvětější Trojice, kteří byli pevně spjati s Olomoucí a okolím, jsem původně Pozadí událostí nezasadil do konkrétního města. Pokud si dobře pamatuji, umístit příběh znovu do Olomouce byl nápad Honzy Hřebejka, nejspíš proto, že se mu tady u nás líbí a asi i dobře pracuje. Já jako olomoucký rodák jsem proti tomu nic nenamítal a rád jsem pomohl s výběrem lokací,“ přiblížil autor předlohy.

Scénář k nové televizní sérii Pozadí události napsal, stejně jako u předchozích olomouckých detektivek, opět Petr Jarchovský.

Pozadí událostí. O čem to je?



Vojtěch Bohdanovský (Jiří Havelka) a Soňa Kostková (Petra Hřebíčková) jsou sourozenci. Oba učí na Univerzitě Palackého v Olomouci, oba prožívají krizi v manželství: Vojtu s pětiletým synem opustí žena, Soňa, připoutaná ke dvěma dětem, čelí manželovým nevěrám a věčnému přehlížení.



První natáčecí dny čtyřdílného seriálu Pozadí událostí v režii Jana Hřebejka, 25.-26. 1. 2021Zdroj: Julie Vrabelová, Barletta s.r.oVojta ve volném čase píše detektivky. Soňa se jím nechá inspirovat a vydá pod pseudonymem velmi úspěšný erotický román Pozadí událostí.



Do funkce děkanky filozofické fakulty je zvolena ambiciózní Alice Klusová (Jitka Čvančarová). Ve snaze vymýtit veškeré projevy přežívajících sexistických stereotypů na škole se do jejího hledáčku se dostávají pedagogové a studenti, kteří pomyslnou etickou hranici překračují.



Situace na univerzitě eskaluje ve chvíli, kdy dojde k sexuálně motivované vraždě studentky. Vyšetřováním případu je pověřena pětatřicetiletá kriminalistka Lída Stehlíková (Martha Issová), která žije v partnerském vztahu se ženou, s níž čeká rodinu…