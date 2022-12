„Společně se synem jsme vložkovali komín na sousedním domě. Zrovna jsme byli na odjezdu a zavírali bránu, když jsme uslyšeli, jak to bouchlo. Otočil jsem se a viděl, jak do ulice letí kusy oken. Z obydlí se valil hustý černý dým a během chvilky začaly kolem šlehat pětimetrové plameny,“ popisuje obraz zkázy Vojtěch Šuba.

Rychlá a odvážná reakce

Z domu v té chvíli vycházel senior, a tak se ho zeptal, jestli je uvnitř ještě někdo. Netušil přitom, že mluví s pachatelem.

„Řekl mi, že je v prvním patře jeho vnuk. Z mého pohledu byl požár extrémně velký, a tak mi blesklo hlavou, že pokud je někdo v budově, nemůže přežít. Rozhodl jsem se proto dům obejít přes sousedy a přeskákat ploty. Pak jsem zahlédl mladého muže, jak stojí i se psem na balkoně,“ líčí.

Muž byl podle něj v šoku a chtěl i se psem skočit dolů.

„Řekl jsem mu, ať to nedělá, a šel pro žebřík. Samozřejmě, že mi běželo hlavou, co všechno se může stát. Měl jsem především strach, aby nedošlo k další explozi. I v té hrůze se ale podařilo sehnat žebřík poměrně rychle. Nejprve jsem pomohl snést dolů toho pejska, pak slezl po žebříku i muž,“ líčí kominík, kterému pomáhal se záchranou i jeho syn.

Senior podpálil dům se svým vnukem. Z výbuchu v Lipníku je pokus o vraždu

V dramatické situaci prý ocenil znalosti, které získal jako dobrovolný hasič.

„Díky celoživotnímu vzdělávání se člověk naučí, jak postupovat. Do této záchrany jsem šel ale přirozeně. Adrenalin člověka vyburcuje a moc nepřemýšlí nad následky,“ podotýká Vojtěch Šuba, kterého prý zpočátku ani nenapadlo, že má požár a následný výbuch na svědomí senior, se kterým mluvil. „Došlo mi to až později, když místní reagovali stylem: Tak se mu to podařilo,“ podotýká.

Na místo mohutného požáru, který si podle vyšetřovatelů vyžádal škodu 3 miliony korun, dorazili vzápětí profesionální a dobrovolní hasiči.

„Ještě před jejich příjezdem jsme se synem odjeli domů, ale později nás kontaktovala policie a proběhly výslechy,“ popisuje.

Pokus o vraždu

Později zjistil, že byl děsivý čin seniora kvalifikován jako pokus o vraždu a pachatel je v péči lékařů.

Kominík Vojtěch Šuba obdržel za svůj statečný čin z rukou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru nejvýznamnější ocenění - medaili Za statečnost. Slavnostní předávání se uskutečnilo koncem listopadu v Národním muzeu v Praze.

Za hrdinu se ale podle svých slov nepovažuje. „I když to byla první zkušenost, v podobné situaci bych se zachoval stejně,“ uzavírá.