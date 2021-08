Volně pobíhající kamerunský beran nejdříve zaměstnal policisty České republiky, kteří ho už během nedělního odpoledne „stopovali“ od Krčmaně přes Grygov až do Velkého Týnce.

Tam se do odchytu postupně zapojil starosta Petr Hanuška, zaměstnanci obecního úřadu, profesionální i místní dobrovolní hasiči a týnečtí občané.

Nikomu nechyběl

„V neděli před devátou večer mi policisté telefonovali, že si máme odchytit zdivočelého berana. Právě běžel Grygovskou ulicí a prý to vypadalo, že to v naší obci dobře zná. Původně jsem si myslel, že je to snad vtip. S odchytem takových zvířat nemáme zkušenosti, jen občas chytáme zaběhlé psy. Berana jsme pronásledovali a pokoušeli se ho dostihnout, ale zrovna vběhl na hřbitov a tak jsme za ním s kolegou honem zavřeli bránu. Všechny naše pokusy o odchyt úprkáře byly bohužel marné. Navíc začala silná bouřka a tak jsme zvíře nakonec nechali na hřbitově přenocovat s tím, že budeme pokračovat následující den,“ řekl Petr Hanuška s tím, že policisté postupně obvolávali chovatele z okolí, ale kamerunský beran překvapivě nikomu nechyběl.

Hasiči, úředníci i zoo

V pondělí ráno odchytová akce na týneckém hřbitově pokračovala. Zapojili se také dobrovolní hasiči, zaměstnanci obecního úřadu, obec přivolala na pomoc ještě profesionální hasiče a obrátila se i na olomouckou zoologickou zahradu.

„Tam nám poradili, že máme berana natlačit do kouta, zalehnout a chytit za rohy. Jenže on se polapit ani zalehnout nedal. Pokaždé se kolem mě rozběhl takovou rychlostí, že jsem před ním jen stěží stačit uskočit. Úspěšní bohužel nebyli ani chlapi z naší pracovní skupiny ani hasiči. Nakonec beran plavným šemíkovským skokem přeskočil hřbitovní zeď a prchal směrem k čistírně odpadních vod,“ popsal Petr Hanuška.

Pomohl cvičený pes

O chvíli později mu telefonoval obyvatel Sadové ulice, zvířeti se totiž zalíbilo na zahradě jeho rodinného domu. Mezitím se obecnímu policistovi podařilo sehnat chovatelku ovcí, která do Týnce ochotně dorazila i se cvičenými psy.

„Ti berana nadehnali tak šikovně, že ho naši dobrovolní hasiči kolem jedenácté dopoledne odchytili, svázali mu nohy a pak ho naložili chovatelce do automobilu. Podle ní není tento exemplář kamerunského berana zrovna inteligentní, ale zato je až neuvěřitelně rychlý. Zatím u ní nalezl azyl, ale v hledání původního majitele samozřejmě pokračujeme. Odchytem berana žila celá vesnice. Jsme moc rádi, že se nám to nakonec podařilo a akce Beran se obešla bez škod a zranění,“ oddechl si starosta.