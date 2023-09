Celostátní výstava mladých králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva spojená s okresními dožínkami obsadila o víkendu areál přerovského výstaviště. Nechybělo na ní předání dožínkových věnců oceněným zemědělcům, ale ani bohatý kulturní program, který se v sobotu protáhl do pozdních večerních hodin. Na pódiu se vystřídaly kapely Forum, Kern a Turbo.

Chovatelská výstava, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Chovatelé letos vystavili tři tisíce exponátů. Nejvíce je zde králíků různých plemen - celkem 1 900, k vidění je ale i 800 kusů drůbeže, 200 holubů a exotické ptactvo. Jedná se o největší akci svého druhu nás, do níž se zapojilo několik stovek chovatelů. Výstava je pro ně příležitostí předvést své nejlepší kusy,“ přiblížil Jiří Koláček, předseda okresního Svazu chovatelů v Přerově, který akci pořádá.

Roste zájem o drůbež. Lidé chtějí vlastní vajíčka

Skalní chovatelé, kteří měli zájem o zakoupení drůbeže nebo králíků, dorazili na výstaviště v sobotu brzy ráno a odnášeli si v klecích vybrané kusy.

Nejen sucho. Zemědělce na Přerovsku trápí i hraboši. Žně finišují

„V poslední době roste zájem o drůbež, protože spousta lidí se chce samozásobit a mít vajíčka z vlastního chovu. Slepice i králíci sice podražili, ale dlouhou dobu jsme žehrali na to, že je cena nízko. Teď se trh konečně narovnává, protože ceny, které jsou dnes, odpovídají tomu, co musí chovatel věnovat tomu, aby zvíře odchoval,“ řekl Ondřej Matouš, předseda Ústředního výkonného výboru Českého svazu chovatelů. „Pozorujeme také zvýšený zájem o chov domácích zvířat, jako jsou morčata, plazi nebo potkani - tedy vše, co se dá chovat v paneláku,“ dodal.

Návštěvníci výstavy si kromě králíků, drůbeže a exotů mohli prohlédnout také hospodářská zvířata. „Je zde k vidění i netradiční skot - nejmenší evropské plemeno dexter, které se vyznačuje klidným temperamentem a nenáročností. Vystavujeme i krávu - českou červinku, což je národní plemeno. Jsme rádi, že se na výstavě objevilo i hodně českých slepic národního plemene, pestrost je letos opravdu velká,“ doplnil Jiří Petružela, hlavní garant výstavy.

Farmářské trhy i kapely

Součástí celostátní chovatelské výstavy byly letos i okresní dožínky. S dožínkovým věncem odešli z pódia zemědělci z Kokor a Prosenic. „Dožínkovým věncem jsme ocenili Zemědělské družstvo v Kokorách a Moravskou zemědělskou společnost z Prosenic, protože nám pomáhají s organizací výstavy, dodávají skot a techniku,“ zmínil Jiří Koláček.

Smutek v Kokorách: bouřka zničila velkou část chmelnic, škoda je 25 milionů

Návštěvníci si v sobotu užili i bohatý doprovodný program - na pódiu se vystřídaly Záhorská kapela, skupiny Forum, Kern a Turbo. Součástí akce byly i farmářské trhy, atraktivní zejména pro děti byla soutěž v králičím hopu. Zajímavé ukázky zásahů předvedli i přerovští hasiči.