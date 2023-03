Šetření pracovníků odboru vnitřní kontroly podle ní ještě nebylo ukončeno. „Proto je také předčasné vyjadřovat se k postihu policisty. S největší pravděpodobností se však bude jednat o kázeňský přestupek,“ řekla.

Krajské ředitelství policie už přijalo opatření, aby se podobný incident v budoucnu neopakoval.

„Ačkoliv je služební příprava a manipulace se zbraní jednou z nejvíce procvičovaných aktivit, krajský ředitel nařídil opětovné důsledné proškolení této problematiky a také to, aby se instruktoři služební přípravy v rámci pravidelného výcviku ve zvýšené míře zaměřili na bezpečnou manipulaci se služební zbraní,“ upřesnila policejní mluvčí.

VIDEO: Střelba ve školce v Přerově, policistovi na besedě vypálila zbraň

Policie, jak uvedla, pořádá podobných besed ročně stovky. „Tento naprosto ojedinělý incident, který není systémovým selháním, ale pochybením konkrétního policisty, by neměl vrhat jakýkoliv negativní stín na aktivitu všech dalších kolegů a kolegyň, kteří se preventivním aktivitám věnují,“ konstatovala.

Setkání s dětmi v mateřských školách jsou podle policie pro obecné právní povědomí malých dětí naprosto klíčová.

„Seznamují se na nich s tím, jak policisté vypadají, podle čeho je poznají a budují si k nim důvěru, aby v případě, že se ocitnou v tíživé situaci, neměly obavu si strážce zákona přivolat. Přítomnost uniformovaného policisty ve školce je proto žádoucí a nelze ji ničím nahradit. V případě, že jde na besedu z přímého výkonu služby, je zcela odůvodnitelné, že u sebe zbraň má,“ řekla Jitka Dolejšová.

Okolnosti prověřil i primátor města

Okolnosti toho, jak k celému incidentu došlo, a co bylo příčinou, si zjišťovalo i vedení města.

„Podle mých informací se policista po skončení besedy chystal do služby a kontroloval si zbraň. Když probíhala edukační výuka, ji tedy neměl nabitou. K výstřelu ze služební zbraně nedošlo v rámci vlastní výuky a instruktáže. Jsme domluveni s policií, že nás bude neprodleně informovat o výsledcích vnitřního šetření,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Podle odborníků na tuto problematiku jiné vysvětlení, než selhání jedince, není. Policista měl správně vizuálně zkontrolovat, jestli nemá v komoře služební zbraně náboj. Kontrola nábojového prostoru se dělá rutinně, aby byla zbraň zajištěna proti náhodnému výstřelu.

Na sociálních sítích se kvůli tomu rozvířila diskuse. „Jak je vůbec možné, že měl ve zbrani náboje? Byl na besedě pro děti ne při výkonu. Totální selhání a jen díky bohu že se nikomu nic nestalo. Okamžitě suspendovat a k lopatě do výkopu,“ uvedl v debatě jeden z čtenářů Přerovského deníku. „Skandál. Nedávno měšťáci v Lipníku a jejich průs…a teď tohle. Pomáhat a chránit! Jako jít s nezajištěnou zbraní kamkoliv je prostě skandální,“ dodal jiný čtenář.

Kontrola je nutná, myslí si ředitelky školek

I přes incident, který se stal, si ředitelé mateřských škol na Přerovsku nemyslí, že by měli podobné besedy s policisty do budoucna odpískat.

„Podpora takových projektů na školkách je trend. Pro děti je určitě pozitivní, když se pozvou odborníci z praxe a seznamují děti s profesí vhodným způsobem. Takový incident je sice smutný, ale rozhodně bych kvůli němu nerušila zařazování podobných metod do výuky. Všechny školky si odborníky z praxe zvou, je to žádoucí a děti to baví,“ vyjádřila svůj názor zkušená ředitelka mateřinky z přerovské místní části.

„Je to hrozné a je štěstí, že se nestalo nic horšího. Každá školka se podobných akcí účastní, ale po této události se bude možná spolupráce ubírat jiným směrem. Kontrola všech zúčastněných bude asi silnější, než dosud. Předpokládáme, že i ze strany policie bude větší a zaměří se na ni více,“ soudí Michaela Hučínová, ředitelka Mateřské školy Radost v Přerově.

„My s dětmi většinou vyrážíme v rámci projektů na hasičskou zbrojnici nebo na výstaviště, kde se koná akce Občan a bezpečnost. Pro děti je podle mě lepší, když poznají přímo prostředí. Do budoucna si to ale každá ředitelka více pohlídá. Školky určitě zvýší prevenci a budou zjišťovat, co konkrétně se bude dětem ukazovat. Donucovací prostředky, pouzdro nebo pendrek určitě ano, ale zbraň určitě ne,“ uzavřela ředitelka MŠ U Tenisu Michaela Gálíčková.