Ekologičtí aktivisté podali koncem loňského roku odvolání proti změně územního rozhodnutí na stavbu dálnice D1 v úseku u Říkovic a vadí jim také kácení jednoho stromu a keřů v okolí trasy.

Další obstrukce ale mohou zkomplikovat přípravu stavby, která musí začít nejpozději v roce 2021 - tehdy totiž vyprší lhůta pro udělenou výjimku z EIA.

Odvolání podalo šest občanů, ale také tři spolky - Děti Země, Voda z Tetčic a občanské sdružení Krajina Dluhonice. Účastníci řízení mají možnost se k němu vyjádřit a město Přerov svého práva využilo na osmi stránkách textu.

„Úředníci šli opravdu do detailů a precizně vše zdůvodnili. Hrajeme o čas, protože pokud propadne EIA, celý proces se zkomplikuje a dostavba dálnice se pro nás může stát vzdálenou budoucností - a to nechceme dopustit,“ vysvětlil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Radní upozorňují i na to, že se obyvatelé Přerova nemohou stát rukojmím zájmů hrstky lidí, která stavbu blokuje.

„Je to pro nás výsměch. Přerované se dusí v dopravně ucpaném městě, naše děti plní ordinace alergologů, my tu s policií korigujeme dopravu, aby se město nestalo úplně neprůjezdné - a aktivisté nejdříve stavbu rozporují kvůli křečkům v poli a nově jim vadí jeden strom v trase a náletové křoviny,“ konstatoval přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Optimistická vize: zahájení 2021

Primátor se rozhodl seznámit občany v celém rozsahu s vyjádřením města, které bylo zasláno na stavební odbor Magistrátu města Olomouce - ten totiž vydal územní rozhodnutí na stavbu.

„Koncem ledna bude dokumentace převezena z olomouckého magistrátu na krajský úřad. Tady příslušné oddělení odboru strategického rozvoje veškeré náležitosti prozkoumá a odvolání buď zamítne, potvrdí, nebo vrátí k dalšímu projednání,“ nastínil postup vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Pro město je zásadní, aby letos na jaře padlo kladné rozhodnutí k povolení změny územního rozhodnutí. Po něm by mohla následovat příslušná stavební povolení - a to hlavní na trasu by řešilo ministerstvo dopravy.

„Chci být optimistou a věřím, že Ředitelství silnic a dálnic napne všechny síly, aby chybějící část dálnice D1 byla zahájena v roce 2021,“ doufá Pavel Gala.

Nezabývají se našimi připomínkami

Děti Země už dříve vysvětlovaly, že má odvolání proti změně územního rozhodnutí deset bodů.

„Upozorňujeme v nich na chyby procesu EIA v roce 2000, jenž neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, jež bylo vydáno bez účasti veřejnosti,“ shrnul předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Aktivisté žádají i o přezkum závazných stanovisek.

„Odvolání proti povolení kácení dřevin obsahuje osm bodů a vadí nám v něm, že neukládá žádnou konkrétní náhradní výsadbu a ani se nijak nezabývá našimi připomínkami,“ poznamenal.

V neprospěch regionu

Ministr dopravy Vladimír Kremlík už v prosinci, kdy se otevíral úsek dálnice mezi Přerovem a Lipníkem, uvedl, že je zájmem státu D1 co nejrychleji dokončit. Chybějící úsek brzdí ekonomický rozvoj regionu a brání přílivu investic.

„Pakliže padnou odvolání do změny územního rozhodnutí, chci jednat s Miroslavem Patrikem a hovořit s ním o důvodech, proč takto postupují. Domnívám se, že tyto důvody nevedou k tomu, aby dálnice propojila města. Je to v neprospěch řidičů a v neprospěch regionu,“ uvedl v Přerově šéf rezortu dopravy.