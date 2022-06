O území měli zájem dva investoři - CTP Invest a Accolade. Zastupitelé se nakonec rozhodli prodat pozemky tomu druhému. Dorovnal nabídku svého konkurenta a nabídl za pozemky 39 milionů 717 tisíc korun.

„O lokalitu Staré Rybníky měla v minulosti zájem společnost Panattoni, která zde chtěla postavit průmyslový areál. Za čtyři roky ale nepředložila nic konkrétního, a proto město od záměru odstoupilo. Společnost Accolade už vykoupila velkou část pozemků v lokalitě od fyzických osob. Ve prospěch Accolade hovoří i investice firmy Amazon v nedalekém Kojetíně,“ zdůvodnil přerovský radní Michal Zácha (ODS).

V Přerově se chystá stavba průmyslového parku, CTP míří na Staré Rybníky

V žádosti je uvedeno, že společnost Accolade převzala od developera Panattoni Czech Republic Development původní projekt v lokalitě Staré Rybníky i s veškerými už získanými povoleními, jako je závěr zajišťovacího řízení EIA, a má i projektovou dokumentaci k tomuto historickému projektu.

„Accolade má za to, že dokáže danou průmyslovou zónu zrealizovat ve výrazně rychlejším čase než druhý zájemce, a to především z důvodu již postoupených povolení a zajištění klíčových pozemků, nutných pro smysluplný rozvoj celého území průmyslové zóny,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Opoziční zastupitelé navrhovali, aby o tom, kdo pozemky v lokalitě Staré Rybníky získá, rozhodla elektronická aukce.

„Město by tím získalo více finančních prostředků. Nechť dostane území šikovnější investor,“ navrhoval třeba zastupitel Jan Horký (SpPP). Stejného mínění je i Helena Netopilová (SpPP).

„Jsou zde dvě firmy, které seriózně usilují o území. Nic nebrání tomu, aby se udělala elektronická aukce. Městu to může přinést peníze navíc,“ řekla. Návrh uspořádat elektronickou aukci ale u zastupitelů neprošel.

Důležitá je nejen cena, ale i podmínky

Podle radního Petra Vrány (ANO) není rozhodujícím faktorem pouze cena.

„Obě firmy jsou renomované. Firma Accolade už koupila pozemky od fyzických osob, vlastní zhruba 40 až 50 procent a chce parcely scelit. Pro mě je důležitá nejen cena, ale kdy a za jakých podmínek v lokalitě vyroste průmyslová zóna,“ konstatoval.

Zatímco společnost CTP Invest nabídla Přerovu za pozemky téměř 40 milionů korun, firma Accolade přišla s částkou o několik milionů nižší. Přerovský radní Petr Vrána proto vyzval šéfy všech politických klubů ke společnému jednání a navrhl přerušit schůzi.

Politici napříč spektrem se nakonec dohodli, že zvednou ruku pro společnost Accolade, protože dorovnala nabídku a rozhodla se zaplatit zhruba 40 milionů.

„Lokalita Staré Rybníky je výborně dopravně napojená a je to jediná aktuální rozvojová lokalita na ose Přerov - Olomouc - Zlín. Je zajímavá svým napojením i výjimečností,“ zhodnotil Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit ze společnosti Accolade. Ten předpokládá, že by se mohlo začít stavět už do roka.

„Chceme vybudovat dvě haly o velikosti 42 tisíc metrů čtverečních a celkové území plochy je přes 8 hektarů. Předpokládáme, že zvládneme územní rozhodnutí do šesti měsíců a stavební povolení bude za dalších šest měsíců. Pokud všechno dobře půjde, chtěli bychom začít stavět do roka,“ potvrdil.