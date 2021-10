Na posledním řádku je poznámka: „Proč volit? Můžete zvolit kandidáty, kteří vám vyhovují a mají podobné názory jako vy.“ Jenže ani tato rada zřejmě Romy nepřesvědčí - zájem o volby je letos menší.

Romové z Husovy ulice sice k volbám půjdou, ale ne v tak hojném počtu jako v minulosti. Nemyslí si, že by jejich hlas něco změnil.

„Vůbec nevím, jestli půjdu a ani nevím, koho bych volila. Spíše, aby přidali peníze a ne jen zdražovali. Ta drahota je hrozná, hlavně elektřina,“ řekla jedna z místních Anna Pačajová, která pracuje v technických službách.

„Člověk neví, co si z toho má vybrat. Buď mluví jen o drahotě nebo o koronaviru, jiné téma není. Vadí mi očkování, a kdyby měli ještě naše děti očkovat, tak opravdu nevím,“ poznamenala.

Většina místních se zřejmě rozhodne až na poslední chvíli.

„Ještě nevím koho, ale volit půjdu. Na televizi se nedívám, protože na to nemám čas, takže se mě ty debaty nijak nedotkly,“ řekla Daniela Kroková z Husovy ulice.

Jiní mají naopak jasno.

„Jedině Babiše. Oni mu vyčítají, že práci na covidu nezvládl, ale vždyť je to taky jen člověk, stejně jako ten Prymula. Jak on má vědět, co má a co nemá? Já nevím, jak by se zachoval třeba Bartoš nebo Fiala. Když si to vezme normální člověk, tak když byla u vlády ODS nebo tak, kolik se lidem zvýšilo peněz? To bylo jen pár korun. Ale teď se zvýšily se důchody i platy,“ zhodnotil jeden z místních Romů.