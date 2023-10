Na návštěvu Olomouckého kraje dorazí koncem října prezident České republiky Petr Pavel. Informaci už potvrdil olomoucký hejtman Josef Suchánek s tím, že bližší program návštěvy zatím prezidentská kancelář nesdělila.

Prezident Petr Pavel při návštěvě hradiska u Mušova. | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Olomoucký kraj navrhoval možné programové prvky této návštěvy, ale ještě nemáme přesné informace o tom, jak bude probíhat. My o programu nerozhodujeme, pouze navrhujeme, takže sami čekáme, co nám kancelář prezidenta pošle, a jaký bude finální program,“ konstatoval hejtman Josef Suchánek.

„Můžu ale už teď prozradit, že v rámci Olomouckého kraje nepřijede pouze do Olomouce. Do hanácké metropole zavítá - určitě by mě mrzelo, kdyby nenavštívil Krajský úřad v Olomouci, respektive Radu Olomouckého kraje,“ řekl. Prezidentská kancelář bližší program neupřesnila.

Kam o víkendu? Na Podzimní Floru, Drakiádu, Dýňové slavnosti, tvarůžky i burgery

Český prezident se už v polovině května do regionu vypravil - zúčastnil se totiž sněmu Svazu měst a obcí, který se konal v olomouckém hotelu Clarion Congress. Setkal se zde se starosty obcí a zhruba hodinu reagoval na podněty přítomných, které se týkaly nejrůznějších oblastí - daně z nemovitosti, odpadové legislativy i problematiky vyloučených regionů.

Kdyby přijel Petr Pavel do Lipníku, zazní Modlitba pro Martu

Návštěvy jeho předchůdce Miloše Zemana v Olomouckém kraji se nesly v podstatně emotivnějším duchu. Zeman se v minulých letech při svých návštěvách zaměřil především na města a obce, ve kterých byl u voličů oblíbený a slavil zde úspěch. Časté byly jeho návštěvy Kojetína na Přerovsku, ale opakovaně zavítal také Přerova, kde byla jeho voličská bašta.

Zřejmě nejvíce se ale do povědomí zapsala návštěva Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou, která se odehrála v listopadu 2017. Bývalého prezidenta tehdy vítaly asi tři desítky občanů s transparenty a červenými kartami v ruce. Při protestu na začátku mítinku na Masarykově náměstí byl zadržen policií a odveden k výslechu zvukař Jaroslav Hensl, který pouštěl z okna na náměstí píseň Modlitba pro Martu.

Zeman na Přerovsku: Slivovička, červené karty i zákrok kvůli Modlitbě pro Martu

Na obranu Hensla, kterému hrozila pokuta 15 tisíc korun, tehdy vystoupila řada známých osobností - mimo jiné i zpěvačka Marta Kubišová, jejíž legendární song na náměstí zazněl.

Kauza skončila u Městského soudu v Praze, který v roce 2020 rozhodl o tom, že byl zákrok policistů proti zvukaři Jaroslavu Henslovi nezákonný. Vyhověl tak Henslově správní žalobě podané na ministerstvo vnitra.

Zemana v Lipníku vítaly červené karty. Zvukaře odvedla policie

Starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl sice nepředpokládá, že by nově zvolený český prezident Petr Pavel přijel právě do Lipníku, ale kdyby se tak stalo, už ví, jakým způsobem by ho ve městě přivítali.

„Kdyby k nám v rámci své návštěvy přijel, určitě bychom mu na náměstí symbolicky pustili píseň Modlitba pro Martu,“ uvedl starosta Lipníku Miloslav Přikryl.