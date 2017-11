Prezident přijede do Lipníku. Co ho tam čeká?

Pouze hodinu se zdrží prezident Miloš Zeman během své návštěvy Olomouckého kraje v Lipníku nad Bečvou. Ve městě ho čeká ve středu 8. listopadu nejen debata s radními a zastupiteli, ale i setkání s občany na náměstí T. G. Masaryka. Jeho začátek je v 16.30 hodin.

„Pan prezident navštíví celkem tři města nad pět tisíc obyvatel, do kterých se při předchozích návštěvách našeho kraje nedostal. Konkrétně zamíří do Lipníku nad Bečvou, Mohelnice a Zábřehu. Podívá se také do Vápenné na Jesenicku, která se letos stala Vesnicí roku,“ přiblížil program olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk.

Na všech těchto zastávkách chce Miloš Zeman mluvit s lidmi o tom, co je trápí a zajímá. První debata s občany se uskuteční ve středu právě na náměstí v Lipníku.

„Setkání s členy městské rady a zastupiteli proběhne od 16 do 16.30 hodin, a hned po něm bude následovat debata s veřejností. Návštěva prezidenta bude poměrně krátká, takže nic výjimečného nechystáme,“ řekl starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl.

Součástí návštěvy je i podpis hlavy státu do kroniky Lipníku a připnutí pamětní stuhy na prapor města.

Dostane knihu

Radnice připravila jako dar pro prezidenta zajímavou knižní publikaci o historii Lipníku.

„Protože víme, že rád čte, bude to pro něj určitě vhodný dárek,“ podotkl starosta.

Přípravy na prezidentskou návštěvu jsou v těchto dnech v plném proudu.

„Vše běží hladce. Jen naše pódium bohužel nevyhovovalo požadavkům prezidentské kanceláře, a tak jsme museli na setkání s veřejností zapůjčit odpovídající z Olomouce,“ zmínila jednu komplikaci Kateřina Beránková z Městského úřadu v Lipníku, která se na přípravách podílí.

Debata samotná bude probíhat stejně jako v jiných městech a mezi veřejností budou kolovat dva mikrofony tak, aby mohli lidé klást hlavě státu otázky. Občané byli už předem informováni o setkání vylepením plakátků.

„Po dobu prezidentské návštěvy bude náměstí uzavřeno, takže řidiči musejí počítat s omezeními,“ doplnila.

První dáma zavítá do zvonařské dílny

Manželka prezidenta Ivana Zemanová na své návštěvě kraje zavítá mimo jiné i do proslulé zvonařské dílny v Brodku u Přerova.

„Bude to osobní návštěva paní Ivany Zemanové, bez přítomnosti veřejnosti. Připravujeme nějaký dárek, ale jaký, to nechceme prozrazovat,“ zmínila zvonařka Leticie Vránová -Dytrychová.

Pokračovatelka rodinné zvonařské tradice obdržela před třemi lety u příležitosti státního svátku z rukou prezidenta medaili Za zásluhy prvního stupně. Prezident Miloš Zeman zavítal do zvonařské dílny v Brodku také na své návštěvě kraje před třemi lety.