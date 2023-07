Sbírku na podporu samoživitelky Vandy z Hranic, která pečuje o pětatřicetiletého postiženého syna Ladislava, podpořily desítky dárců. Dokonce v těchto dnech už byla o téměř tři tisíce překročena cílová částka, která byla stanovena na 120 tisíc korun.

Maminka Vanda z Hranic se stará o svého hendikepovaného syna Ladislava už 35 let. | Foto: Se souhlasem Michaely Pešanové

Paní Vanda všem dárcům nesmírně děkuje. Peníze na úpravu koupelny a zdravotnické pomůcky, které syn nutně potřebuje. Sbírka však nekončí, zájemci mohou přispívat nadále.

„Jsem skutečně dojatá, že můj příběh dárce zaujal a opravdu si vážím každé koruny, kterou nám lidé věnovali. Nečekala jsem to,“ svěřila se maminka Vanda, jejímuž synovi byla ve dvou letech diagnostikována nevyléčitelná degenerativní encefalopatie, kdy se z mozku ztrácí myelin, a to vše je doprovázeno mentálním postižením, epileptickými záchvaty a inkontinencí.

„Peníze použiji na nákup speciální židle do koupelny, a pokud něco zbyde, pak to poslouží n nákup speciálních vaků do postele, které by mi usnadnily syna polohovat,“ upřesnila Vanda.

Sbírku organizuje nadace Znesnáze21. „Pokud budou peníze na účet dále přicházet, sbírku zatím rušit nebudeme a může běžet klidně až do září,“ sdělila Jana Sikorová z fondu Znesnáze21.