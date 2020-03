Pro seniory nad 70 let zajistilo město Hranice obstarání nezbytných nákupů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Vážení spoluobčané, pokud je vám nad 70 let a nemáte nikoho, kdo by vám zajistil nezbytné nákupy potravin a léků, můžete se obrátit na telefonní čísla MěÚ Hranice 581 828 424. 581 828 425 a 581 828 440,“ sdělil mluvčí města Hranice Petr Bakovský. Zájemci mohou volat od pondělí do pátku dopoledne od 8 do 11.30 hodin