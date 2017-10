Proměna školky Pohádka: staví se nový vchod i toalety

V mateřské škole Pohádka se v první polovině září rozeběhly stavební práce, které mají vyřešit lepší vstup do budovy a také vytvořit nové toalety, které budou moct děti využívat při hraní na zahradě. Práce budou probíhat až do konce prosince letošního roku.

„Děláme hlavní vchod do budovy. Je to samozřejmě za plného provozu a komplikace nám to trošku dělá, ale umíme dětem vytvořit takové podmínky, aby tím nijak netrpěly,“ řekla ředitelka školky Lenka Němčáková.



Prozatím mají děti omezený přístup do zahrady, kdy mohou využívat pouze její polovinu. Staveniště je totiž hned za branou. Ze školní zahrady pak následně chodí děti do tříd za využití teras, které do ní vedou.



„Staví se vstup a musí se postavit i požární schodiště. Ještě děláme záchod ze zahrady, který mohou využívat děti z venku. Investice do stavby jsou dva miliony korun,“ zakončila ředitelka.