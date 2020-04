Požár zachvátil provozovnu zhruba před dvěma týdny a způsobila ho zřejmě technická závada na jednom ze strojů.

„Na řezání látek používáme stolovou řezací pilu, a v té době se řezalo poměrně hodně bavlněných vrstev. Přeletěla jiskra, bavlněný prach se vznítil a zapálil látky. Celé se to odehrálo v několika minutách,“ líčí majitel firmy Noe Vladimír Beckert, který se snažil požár sám uhasit ručním přístrojem.

„Neměl jsem ale šanci, i když na to padly dva přístroje. Horký kouř mě zasáhl a nadýchal jsem se i zplodin,“ popisuje dramatické chvíle.

Lipnická firma Noe, jejíž hračky dělají radost dětem v celé České republice, přišla kvůli požáru o svou provozovnu. Škody jsou značné a vyšplhaly se na jeden a půl milionu korun. Přesto dál pokračuje ve výrobě, i když v improvizovaných podmínkách školní tělocvičny. Místo hraček ale šije roušky.

2000 roušek denně

„Doufám, že doba roušková jednou skončí, ale teď nás to drží nad vodou. Pro farmaceutickou firmu děláme velké množství dvouvrstvých roušek s kapsou a nanofiltrem. Denně vyrobíme kolem dvou tisícovek kusů. Šije deset šiček, ale vypomáhají i další. Není to pro nás běžný výrobní prostor a těšíme se, že se po rekonstrukci vrátíme zpět do svého,“ věří Vladimír Beckert.

Opravy poničených prostor firmy se rozběhnou ještě tento týden. „Nejprve začnou sanační práce na objektu, vyklízení, čištění prostor a chemické ošetření. Hasiči naštěstí stihli základní ložisko požáru včas uhasit, takže oheň nepronikl až do chodby. Nejvíce poškozená je místnost střihárny, kterou budeme muset kompletně oklepat, vytrhat podlahy, udělat nový strop i omítky,“ vysvětluje.

Majitel proslulé výrobny hraček doufá, že se firma vrátí zpět „do svého“ do dvou měsíců.

„Hračky teď máme ve třídách, aby vyčichly, a sedí místo žáků v lavicích. Rádi bychom v jejich výrobě dál pokračovali - třeba pro město Přerov jsme loni vyráběli hračku mamuta, kterou děti dostávají na vítání občánků,“ připomíná.

Vlna solidarity

Po požáru se výrobce hraček setkal s velkou vlnou solidarity. Pomohli místní hasiči, kteří evakuovali zaměstnance z hořícího objektu, a ještě pro Noe uspořádali finanční sbírku, ale také vedení města . „Největší pomoc pro nás však bude, když si lidé budou opět kupovat hračky - ty dodáváme všem zájemcům přes e-shop,“ podotýká.

Firma Noe pracovala v době, kdy došlo k požáru, na zakázce roušek pro město. Zdejší radnice totiž nechala ušít deset tisíc kusů pro všechny své obyvatele.

„Firma dodávku i ve složité situaci kompletně zajistila. Deset tisíc kusů, které vyrobila, už jsme roznesli našim obyvatelům. V krizové situaci se zase ukázalo, že český národ má v sobě hodně dobrého a solidarita mezi lidmi funguje,“ uzavírá starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl.

Číslo účtu, na který mohou lidé zasílat finance na pomoc firmě Noe, je 123-0106510287/0100. Sbírka potrvá do 20. dubna.