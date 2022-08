Auta vjela poprvé na nový asfalt v areálu bývalé Juty po deváté hodině ráno. A neobešlo se to bez zmatků - občas některý zbloudilý řidič kamionu zablokoval křižovatku, nebo vjel do zákazu. Mnozí šoféři se totiž místo dopravních značek řídili navigací.

„Ještě jsem si pořádně nezvykl. Ráno jsem to projel a bylo to v pořádku, teď mě to ale zastavilo. Máme stavební akci ve strojírnách, tak doufám, že odtud budu co nejrychleji pryč,“ zhodnotil jeden ze šoférů Antonín Tomeček, který uvízl v koloně.

„Je to úžasné, nečekal jsem to. Protože ale nejsem zdejší, nemůžu posoudit, jak moc to situaci pomůže,“ řekl Milan Kobza z Prostějova.

Míří megalomanský kanál D-O-L k ledu? Obce na Přerovsku by to uvítaly

Někteří řidiči ale nadávali, protože uvízli v dlouhých kolonách. Došlo i na troubení.

„Jel jsem úsek od nádraží po novou křižovatku přes dvacet minut a dokonce vypínal motor, protože doprava stála. Lidé, kteří šli pěšky, mě předbíhali,“ postěžoval si nervózní šofér dodávky.

Servítky si nebral ani řidič kamionu ze Slovenska. „Kdyby sem spadla bomba, tak se nic neděje. Doprava v Přerově je za trest,“ rozhazoval rukama.

Strom bránil v cestě

Pracovníci firmy začali instalovat dopravní značení už v šest hodin ráno tak, aby se všechno stihlo.

„Provoz se jen přehodil na nově položený povrch a už dokončenou část křižovatky. Ta část, po které se jezdilo doteď, bude uzavřená, a začne se na ní pracovat. Zatím jsme narazili na jednu komplikaci - jeden ze stromů v ulici Velké Novosady poměrně zásadně komplikuje průjezd a kamiony s ním mají problém. Museli jsme proto ořezat větve u cesty,“ popsal Petr Bednář z firmy Dalsiko, která zajišťuje dopravní značení.

I když se doprava kvůli semaforům zpomalila, není to podle něj napořád. „Semafory se dají upravit, takže podle toho, jaký zde bude provoz, intervaly upravíme,“ řekl.

Děti Země prohrály soud o rozhodnutí pro D1 u Přerova, byl to poslední spor

Kyvadlový provoz v Kojetínské

S jakými změnami musejí od 1. srpna počítat řidiči a chodci?

„Na nové asfaltové silnici v bývalém areálu Juty platí obousměrný provoz v režimu 1 + 1 a auta tudy projíždějí v jízdním pruhu, který je blíže pivovaru. Křižovatka je řízena semaforem s tím, že hlavní tah je od ulice Velké Novosady směrem k autobusovému nádraží. Auta už nebudou jezdit přes Husovu ulici, ta je zaslepená. V Kojetínské platí kyvadlový provoz a vozidla tudy můžou jen v jednom směru. Ve druhé části silnice se totiž začne s frézováním a konstrukčními vrstvami,“ upřesnil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Chodci, kteří míří od nádraží Škodovou ulicí, se dostanou přes novou silnici vyznačeným průchodem.

„Komenského zatím v této fázi není hotová a ani se nepočítalo s tím, že by byla průjezdná dříve,“ poznamenal.

Stavební ruch se v další fázi přesune na úsek křižovatky Velké Novosady - Kojetínská.

„Pracovat se bude i na silnici v areálu bývalé Juty. Ve směru k autobusovému nádraží vznikne opěrná zídka, cyklostezka s chodníkem, a pak také protihluková stěna,“ přiblížil Tomáš Navrátil.

Nový rondel v Přerově museli po třech měsících opravit, drolil se povrch

Komplet hotovo v říjnu

Stavba průpichu má být kompletně hotová koncem října. Investiční náklady na jeho zbudování činí 189 milionů korun a částkou 22 milionů se podílí město Přerov. Průpich o délce 826 metrů se má po svém dokončení stát jakýmsi sběračem dopravy z místních komunikací, který zvýší plynulost dopravy.

„Nová silnice by na sebe měla natáhnout dopravu z okolních ulic, a až to bude celé hotové, uleví se Palackého, Komenského, ale i 17. listopadu. Když pojedou auta ve směru od Zlína, projedou tímto vnitřním průtahem,“ uzavřel Tomáš Navrátil.