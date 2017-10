První den v nové roli? Poslanec Vrána je normálně v práci

Nic mimořádného, ani neobvyklého. První den nově zvoleného poslance za Přerovsko Petra Vrány, který se dostal do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky hnutí ANO v Olomouckém kraji, nijak nevybočuje z běžného pracovnímu rytmu.

„Pro mě je to den jako každý jiný a trávím ho v práci. Poslanecký klub hnutí ANO je svolaný až na úterý, takže pojedu do Prahy a uvidím. Vůbec nevím, do čeho jdu, je to pro mě novinka,“ usmívá se dvaačtyřicetiletý politik Petr Vrána, který je obchodním manažerem v přerovské chemičce Precheza.

Působí ale i v komunální politice - je přerovským zastupitelem a radním.

Oslavy vítězství hnutí ANO byly podle jeho slov„střízlivé“.

„Sledovali jsme volby na štábu v Praze, kde po oznámení výsledků následoval přípitek, a to bylo vše. Kolegové začali ihned vyjednávat,“ konstatoval.

On sám prý dostal desítky sms zpráv a gratulací, které ho povzbudily.

„Přece jen - poslední týdny byly hodně hektické a strávil jsem je v ulicích kontaktní kampaní. Lidé byli ale příjemní a bylo vidět, že berou v potaz i lokální úroveň a znají nás z města, kde působíme. Nejčastěji s námi probírali věci, týkající se dopravy,“ shrnul.

V radě i zastupitelstvu zůstává

Lídr hnutí ANO v Přerově Petr Vrána se může radovat z úspěchu - na Přerovsku totiž dosáhlo hnutí ANO v rámci celého Olomouckého kraje nejlepší výsledek - získalo podporu 33,35% voličů. V Přerově dokonce 33,92%.

A jaké budou jeho další kroky? Zůstane nadále v městské radě a zastupitelstvu?

„Jsem neuvolněný radní, takže určitě ano, stejně jako na kraji,“ zmínil Petr Vrána.

Zneklidňuje mne stavba dopravních sítí

Jeho nová poslanecká kancelář bude v Kratochvílově ulici, kde je nyní přerovské sídlo hnutí ANO.

A pokud by si mohl vybrat konkrétní oblast, věnoval by se jako poslanec prosazení strategických dopravních staveb.

„Zneklidňuje mě totiž, jakým způsobem je řešena výstavba železničních a silničních sítí. Nejsem ale v kraji sám, koho to trápí, takže uvidíme, co vyplyne z dalších jednání,“ uzavřel.